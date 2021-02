vor 18 Min.

Zu schnell: 22-Jähriger prallt bei Birkach ins Auto eines Pannenhelfers

Plus Totalschaden entstand am Montagmorgen am Fahrzeug eines 22-Jährigen, dessen Auto bei Birkach ins Rutschen geraten war.

Der Mann bremste auf der Kreisstraße, nachdem vor ihm eine 55-jährige Frau mit ihrem Auto zum Stehen gekommen war. Sie hatte angehalten, weil ein anderes Auto kurz vorher an der Stelle aus dem Graben geholt worden war. Ein Pannenhelfer gab mit einem Warndreieck in der Hand Zeichen.

Offenbar zu schnell unterwegs

Der 22-Jährige hatte offenbar seine Geschwindigkeit nicht angepasst und rutschte mit seinem Wagen in das Heck des Fahrzeugs vor ihm. Dann versuchte er auszuweichen und stieß mit dem auf der Gegenspur stehenden Auto des Pannenhelfers frontal zusammen.

22-Jähriger muss in die Wertachklinik

Durch den Aufprall und den Airbag erlitt der Fahrer Verletzungen. Er wurde zur weiteren Untersuchung in die Wertachklinik nach Bobingen gebracht. Die beiden anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt und konnten weiterfahren. Das Auto des 22-Jährigen musste mit Totalschaden abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 9000 Euro.

