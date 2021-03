11:44 Uhr

Zu schnell abgebogen: Autofahrer schießt in den Gegenverkehr

Überhöhte Geschwindigkeit hat an einer Königsbrunner Kreuzung zu einem Unfall geführt. Ein junger Mann schafft die Kurve nicht und rammt ein wartendes Fahrzeug.

Weil er mit seinem Auto zu schnell in eine Kreuzung einfuhr, hat ein 20-Jähriger in Königsbrunn einen Unfall mit hohem Sachschaden verursacht. Wie die Polizei berichtet, fuhr der junge Mann am Mittwoch gegen 21.20 Uhr auf der Landsberger Straße Richtung Süden und wollte an der Ampel nach rechts in die Bobinger Straße einbiegen. Dabei war er aber so schnell unterwegs, dass er die Kurve nicht schaffte, mit seinem Auto zu weit nach links geriet und mit einem Wagen kollidierte, der dort an der roten Ampel wartete.

Die Autofahrer überstanden den Zusammenstoß unverletzt. Der Sachschaden ist allerdings erheblich: Die Polizei schätzt ihn auf 13.000 Euro. Das Auto, das an der Ampel gestanden hatte, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (adi)

