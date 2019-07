Zu schwer: Gymnasium will Sprach-Zweig streichen

Plus Eltern und Schüler beklagen Leistungsdruck. Nun will die Schule in Schwabmünchen handeln. Und auch in Königsbrunn soll sich etwas ändern.

Das Schwabmünchner Leonhard-Wagner-Gymnasium will ab dem übernächsten Schuljahr auf seinen sprachlichen Zweig verzichten. Stattdessen soll ein sozialwissenschaftlicher Zweig eingerichtet werden. Über einen entsprechenden Antrag der Schule soll das Kultusministerium in den kommenden Monaten entscheiden. Der Schul- und Kulturausschuss des Landkreises hat ihn am Montag einstimmig befürwortet.

Die Schule habe sich auf Wunsch des Elternbeirates zu diesem Schritt entschlossen, sagte Schulleiter Alexander Pfaffendorf vor den Kreisräten. Bislang bietet das Gymnasium einen naturwissenschaftlich-technologischen und einen sprachlichen Zweig mit drei Fremdsprachen. Dieser ist jedoch unbeliebt. Höchsten zehn Prozent der Schüler besuchen ihn, im jetzigen neunten Jahrgang musste das sprachliche Gymnasium mangels Anmeldungen (nur zwei) komplett gestrichen werden.

Sprachen-Zweig gilt als schwer

Der Sprachen-Zweig gelte bei Schülern und Eltern als schwer, so Pfaffendorf. Beklagt werde der Leistungsdruck. Im Vergleich zum naturwissenschaftlichen Zweig gibt es mehr Schulaufgaben, in Mathe und Physik wird aber ähnlich viel erwartet wie im naturwissenschaftlichen Zweig. Die Schulleitung könne diese Argumentation nachvollziehen.

Künftig soll deshalb ein sozialwissenschaftliches Gymnasium mit nur zwei verpflichtenden Fremdsprachen angeboten werden. Dieses sei „eine perfekte Ergänzung“ zum bereits vorhandenen Inklusionsprofil.

Dennoch soll es auch in Zukunft möglich sein, drei Fremdsprachen (mit Latein vier) zu lernen. Als Wahlunterricht beziehungsweise spät beginnende Fremdsprachen sollen Italienisch, Spanisch und Französisch unterrichtet werden, sofern letztere Fremdsprache nicht schon in der sechsten Klasse genommen wurde. Diesem Modell ging laut Pfaffendorf ein langer Diskussionsprozess innerhalb der Schulfamilie voraus.

Im Schulausschuss des Landkreises war die Debatte dagegen kurz. Weil die Änderungen keine Neu- oder Umbauten an der Schuler erfordern, hat der Landkreis, der das dann bezahlen müsste, nichts dagegen.

Das ändert sich in Königsbrunn

Zustimmung gab es auch für eine Änderung der so genannten Sprachenfolge am Königsbrunner Gymnasium. Dort soll – die Erlaubnis aus München vorausgesetzt – ein ähnliches Problem behoben werden, das es auch in Schwabmünchen gibt. Schüler, die in der sechsten Klasse Französisch nehmen, sind so bereits auf die naturwissenschaftliche Richtung festgelegt. Künftig sollen sie aber in der achten Klasse noch Spanisch dazu nehmen können, sodass sie im sprachlichen Zweig bleiben können.

Dieser ist übrigens auch in Königsbrunn deutlich schwächer nachgefragt. Nur 15 Prozent der Schüler entscheiden sich in der achten Klasse für den sprachlichen Zweig. In Königsbrunn steht mit mehr als 1100 Schülern eines der größten Gymnasien Schwabens. 55 Prozent der Schüler kommen aus der Brunnenstadt selbst, knapp ein Viertel aus Augsburg. Aus Bobingen sind es derzeit 17 Prozent.