Zu viel Lärm: Wertstoffinsel sorgt in Großaitingen für Ärger

Die Container in der Alpenstraße in Großaitingen sind Anwohnern zu laut. Deshalb möchte die Gemeinde den Standort aufgeben.

Plus Im Streit um einen Containerstandort in Großaitingen fürchtet der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Augsburg einen Präzedenzfall.

Von Maximilian Czysz

In Großaitingen hatten sich Nachbarn immer wieder über den Lärm beschwert, der von einer Wertstoffinsel ausgeht. Daraufhin beantragte die Gemeinde beim Abfallwirtschaftsbetrieb, dass der Standort verlegt und damit aufgelöst wird. Der Fall könnte weitreichende Folgen haben.

Sollte der Standort tatsächlich wegen der Beschwerden aufgegeben werden, dann drohe eine Flut von weiteren Anträgen. So schilderte es die Leiterin des Abfallwirtschaftsbetriebs, Daniela Bravi, jüngst im Werkausschuss des Landkreises. Es sei zu befürchten, dass das landkreisweite Containernetz "massiv" ausgedünnt werde. Das hätte finanzielle Folgen.

Abfallwirtschaftsbetrieb fürchtet Präzedenzfall in Großaitingen

Aktuell erhält der Abfallwirtschaftsbetrieb von dem Dualen System für die Bereitstellung der Flächen und das Sauberhalten der Wertstoffinseln 1,30 Euro pro Einwohner. Sollte die Zahl der Wertstoffinseln schrumpfen - ein Standort für 1200 Einwohner - dann könnte auch die Pauschale niedriger ausfallen. Sie liege dann bei 1,07 Euro, was unter dem Strich einen Verlust von rund 58.000 Euro bedeute.

Am Beispiel Großaitingen hat der Abfallwirtschaftsbetrieb schon errechnet: Bei einer Auflösung eines der insgesamt vier Standorte würde sich die "Standplatzdichte" auf 1747 Einwohner pro Insel erhöhen.

Die Gemeinde hatte im Dezember beschlossen, die Insel der Alpenstraße an den Festplatz zu verlegen. Doch dort befindet sich bereits ein Containerstandort, was für den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises bedeutet: "Die Verlegung ist faktisch eine Auflösung", sagt Daniela Bravi.

Standorte der Wertstoffinseln sollten zu Fuß erreichbar sein

Laut Landratsamt sollten die Wertstoffinseln in der Regel fußläufig erreichbar und je für rund 900 Einwohner bemessen sein. Bei einer höheren Standplatzdichte müsste nicht nur mit einer stärkeren Frequentierung, sondern auch mit einer Überfüllung der Sammelcontainer gerechnet werden. Gerade für Senioren und Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, ist es wichtig, dass keine weiten Wege für die Altglasentsorgung zurückgelegt werden müssen.

In Großaitingen sorgt eine Wertstoffinsel für großen Ärger. Besonders Glascontainer sorgen immer wieder für Unmut: Nachbarn beschweren sich über Lärmbelästigung. Bild: Tobias Hase, dpa (Symbolbild)

Mit weniger Wertstoffinseln hakt das Recycling, erklärte Bravi im Ausschuss. Oder andersherum: Viele Wertstoffe könnten im normalen Restmüll landen. Nach Erfahrung des Dualen Systems komme es gerade beim Glas "zu massiven Fehlwürfen". Laut Abfallwirtschaftsbetrieb sei nicht nur eine ortsnahe Versorgung der Menschen wichtig, sondern auch eine Möglichkeit zur Entsorgung. Nach der Rechtssprechung seien auch Altglascontainer grundsätzlich innerhalb von Wohngebieten "als sozial adäquat und damit als nicht erheblich störend anzusehen." Das Umweltbundesamt empfiehlt, in Wohngebieten einen Abstand von 50 Metern und mehr einzuhalten. Ein Abstand von zwölf bis 25 Metern sei auch noch ausreichend.

Ein neues System, das leiser ist

In der Diskussion im Ausschuss brachte Konrad Dobler (CSU) neue Unterflur-Glascontainer ins Spiel. Das System wurde jüngst in Untermeitingen vorgestellt. Die Vorteile solcher Container: Durch die Absenkung im Boden ist die Geräuschkulisse gedämpft, was Anwohner freuen dürfte. Wirft man eine leere Glasflasche in einen oberirdischen Container, entsteht eine Lärmbelastung von etwa 90 Dezibel. Das sei vergleichbar mit Türknallen. Der Einwurf in abgesenkte Container habe dagegen nur eine Lärmbelastung von 74 Dezibel: in etwa so laut wie eine Waschmaschine im Schleudergang.

In der Diskussion um geeignete Standorte erinnerte Stadtbergens Bürgermeister Paul Metz (CSU) daran, dass Container früher auch bei Supermärkten standen. Dort seien sie aber abgebaut worden. Anton Rittel (Freie Wähler) meinte, dass das Thema jahrelang verschlafen worden sei. Gemeinden hätten Supermarktbetreiber mit dem Thema konfrontieren müssen. Für Metz ist das entscheidende Thema die Rücksicht der Menschen, die die Container befüllen. Am Ende stimmten die Werkausschuss-Mitglieder gegen den Antrag aus Großaitingen. Das heißt: Die Gemeinde behält weiterhin vier Stationen, der Streit in der Gemeinde um Lärmbelästigung geht weiter.

