Zuckerguss-Magazin: Vanessa Lerch gibt Torten ein Gesicht

Plus Leserin Vanessa Lerch aus Oberottmarshausen verrät ihr Rezept in der neuen Ausgabe des Zuckerguss-Magazins.

Von Anja Fischer

Frech und ein bisschen verschmitzt, mit einem kleinen Augenzwinkern blickt einem die Torte von Vanessa Lerch aus Oberottmarshausen aus dem neuesten Zuckergussheft entgegen. Kein Wunder, denn das leckere Gebäck kommt mit einem Schäfchen-Gesicht und vielen schafwollegleichen Buttercremeröschen daher.

Mit einem Teig aus Biskuit und jeder Menge Buttercreme gehört die cremige Schäfchentorte zwar nicht gerade zu den Leichtgewichten, schmeckt aber gerade deshalb extrem lecker. Davon konnte sich Vanessa Lerchs Familie schon an den Osterfeiertagen überzeugen.

Ganz besonderes Gefühl, im Zuckerguss-Magazin zu erscheinen

„Ich backe sehr gern, und das Rezept ist wirklich toll“, sagt Lerch. Klar, dass sie sich damit beim Zuckerguss bewarb. „Ich habe ein Foto von der Torte gemacht und eingeschickt. Eigentlich habe ich mich zum Spaß beteiligt. Man weiß ja nie, ob man genommen wird.“ Als dann die Mitteilung kam, dass ihr Kuchen in der engeren Auswahl sei, habe sie sich schon sehr gefreut. Und das Rezept dann in unserem neuesten Heft abgedruckt zu sehen, sei ein ganz besonderes Gefühl gewesen.

Der Kuchen sei übrigens leichter zu machen, als er aussehe. „Biskuit und Buttercreme sind für einen geübten Bäcker ja nicht so schwer“, meint Vanessa Lerch. Einzig für das Spritzen der Röschen müsse man eine ruhige Hand und etwas Geduld beweisen. Solche Dekorationsarbeiten übernimmt Vanessa Lerch gerne, wenn ihr kleiner Sohn schläft. Dann, so schmunzelt sie, habe sie die Ruhe dafür. Backen, das ist heute ein Hobby der Oberottmarshauserin. Dabei interessierte sie sich als Kind gar nicht so sehr dafür. „Meine Oma hat schon immer Torten gebacken, die wie vom Konditor waren, aber als Kind wollte ich da nie mithelfen“, erinnert sie sich. Die Leidenschaft für die Backkunst kam erst später auf. Auch einen Backkurs, in dem das Modellieren mit Fondant gezeigt wurde, hat sie schon besucht.

Kuchen und Torten als leckere Mitbringsel zu Partys und Festen

Heute sind Vanessa Lerchs Kuchen und Torten gern gesehene Mitbringsel zu Partys und Festen. Und für sie ein persönliches Geschenk, welches sie gerne mitbringt. „Beim Kuchenbacken kann ich meine Kreativität ausleben, da sind mir keine Grenzen gesetzt“, erzählt sie über ihr Hobby und verrät: „Kochen tue ich gar nicht gerne. Dafür überlasse ich die Küche lieber meinem Mann.“ Sie sorgt derweil für den süßen Nachtisch, der gerne auch mal ein wenig kalorienreicher daherkommen darf.

Prinzregenten-Torte ist ein Favorit von Vanessa Lerch. Bild: Manfred Zeiselmair (Archiv)

Nuss-Nougat- oder Prinzregententorte sind die beiden Lieblinge von Vanessa Lerch. „Wenn schon Kuchen, dann auch richtig“, sagt sie und lacht. Gerne gibt es aber auch wie jetzt in der Saison frischen Erdbeerkuchen.

Im Zuckerguss-Heft finden sich jedenfalls noch viele weitere tolle Rezepte, wie Vanessa Lerch bestätigt. „Das eine oder andere habe ich mir schon zum Nachbacken heraus- gesucht“, berichtet sie.

