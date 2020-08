vor 32 Min.

Zuckerguss-Rezept: Sie zaubert ein gesundes Frühstück aus dem Mixer

Anna Reiß schwört auf ihr Bircher-Müsli zum Frühstück für einen leckeren Start in den Tag.

Plus Leserin Anna Reiß aus Schwabmühlhausen hat ein schnelles Rezept für ein gesundes Frühstück entwickelt. Was dafür nötig ist.

Von Anja Fischer

Mit einem gesunden Frühstück in den Tag starten – das ist Anna Reiß aus Schwabmühlhausen wichtig. Die Hauswirtschaftsmeisterin schwört auf ihr Bircher-Müsli mit Feigen, Birnen, Orangensaft und Joghurt. Das Rezept dafür hat sie eingereicht und es in das neue Zuckerguss-Heft geschafft, das auch speziell Rezepte für den Thermomix enthält.

Selbst kreiertes Frühstück hält sich gut im Kühlschrank

„Ich esse zum Frühstück gerne Müsli, aber in den gekauften Mischungen ist meistens sehr viel Zucker enthalten“, erklärt Reiß. Bei einer eigenen Mischung wisse man genau, was darin enthalten sei. Ihr Müsli wird allein durch den Fruchtzucker und guten Honig gesüßt und kann – je nach Geschmack – durch die Zugabe unterschiedlicher Früchte variiert werden. „Ich kann nehmen, was ich zu Hause habe, heute einen Apfel, morgen eine Birne“, sagt Reiß. Es ist ihr generell wichtig, dass Kochrezepte aus Zutaten bestehen, die sie im Haus hat oder die man auch für andere Gerichte verwenden kann.

Weil sie gerne zum Frühstück Bircher-Müsli isst, suchte sie im Internet nach Rezepten und wandelte diese dann für sich passend ab. Entstanden ist daraus Annas Bircher-Müsli. Dieses hält sich gut auch einige Tage im Kühlschrank. „Für drei oder vier Tage mache ich das Müsli immer auf Vorrat, fülle es in Portionsboxen und kann diese dann einzeln mitnehmen, auch in die Arbeit“, sagt Reiß. Schnell gemacht ist das Müsli im Thermomix. Aber auch ohne die Küchenmaschine ist es gut zuzubereiten.

Rezept enthält einfache Zutaten und lässt sich schnell zubereiten

So richtig begeistert ist Reiß vom Thermomix übrigens erst, seit sie ihn selbst in Gebrauch hat. „Früher war ich diejenige, die am meisten darauf geschimpft hat“, sagt sie mit einem Lachen. „Jetzt ist er für mich das beste Gerät der Welt.“ Sie habe sich einmal auf eine Thermomixparty mitschleppen lassen, und nun laufe der Küchenhelfer täglich.

Man müsse sich am Anfang allerdings schon mit der Maschine beschäftigen, gibt Reiß zu. „Ich bin nicht so der Fan vom geführten Kochen, aber wenn man sich damit beschäftigt, kann man auch frei alles kochen, das funktioniert super“, meint sie. Es gebe auch immer mehr tolle Rezepte für den Thermomix.

Auch im neuen Zuckerguss-Heft sind einige Ideen enthalten. Reiß hat schon mehrmals teilgenommen. Das Rezept für das Bircher-Müsli hat sie gezielt dafür ausgewählt, weil es Zutaten enthält, die man im Normalfall ohnehin im Haus hat. Und weil es ein gesundes Frühstück ist, das viele Nährstoffe enthält und lange satt macht, wie sie sagt. „Wenn man am Abend feststellt, dass man für den nächsten Morgen kein Brot mehr im Haus hat, kann man sich schnell das Müsli machen.“

Das Zuckerguss-Heft im Überblick

Die „Zuckerguss“ Spezialausgabe Nummer 5 enthält auf 66 Seiten zahlreiche, schmackhafte Rezepte unserer Leser.

unserer Leser. Smoothie-Bowl, Lavendel-Limonade und Kirsch Clafoutis – im neuen Heft dreht sich alles um sommerliche und fruchtige Kreationen. Neben der klassischen Zubereitung von Kuchen und Torten werden alle Schritte auch mit dem Küchenhelfer Thermomix beschrieben.

beschrieben. Das Magazin „Zuckerguss“ ist zum Preis von 6,95 Euro bei allen Servicepartnern unserer Zeitung, bei ausgewählten Buchhandlungen sowie im Onlineshop erhältlich.

Lesen Sie auch: