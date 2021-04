Zündelnde Buben setzen in Hiltenfingen eine Scheune in Brand

Buben haben in einem Schuppen in Hiltenfingen gezündelt. Dabei lösten sie einen Brand aus, der auf eine Scheune übergriff. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres.

Zwei zündelnde Buben haben in Hilftenfingen einen großen Brand verursacht. Wie die Polizei berichtet, hatten die beiden Kinder im Alter unter zehn Jahren am späten Mittwochnachmittag in einem Holzunterstand auf einem Grundstück in der Keltenstraße ein Feuerzeug gefunden und damit Kartonreste angezündet. Als sie dachten, das Feuer sei aus, gingen sie fort und spielten anderswo weiter.

So bemerkten sie nicht, dass die Flammen wieder angefacht wurden und den Schuppen und eine Scheune nebenan in Brand setzten. Durch die Hitzeentwicklung zerbarsten zwei Fensterscheiben an der Scheune. Diesen Knall hörte wiederum eine Bewohnerin des Wohnhauses auf dem Grundstück, die schließlich das Feuer entdeckte und gegen 17.30 Uhr die Feuerwehr alarmierte.

Feuerwehr hat den Brand in Hiltenfingen schnell unter Kontrolle

Die Einsatzkräfte hatten den Brand schnell unter Kontrolle und konnten verhindern, dass die Scheune komplett abbrannte. Den Sachschaden schätzen die Ermittler auf 15.000 Euro. Die Brandfahnder der Kriminalpolizei kamen schnell auf die beiden Buben als Verursacher. Die Kinder sind noch nicht strafmündig, bekamen aber von den Ermittlern noch eine deutliche Ansage, wie gefährlich das Spiel mit dem Feuer sein könne. (adi)

