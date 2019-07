vor 6 Min.

Zugreise übers Lechfeld ungewiss

Personalmangel lähmt BRB-Verbindungen

Von den Zugausfällen der Bayerischen Regiobahn (BRB) waren seit Freitag auch Züge von Augsburg über Bobingen nach Kaufering und Landsberg betroffen. Während die BRB mit höchster Priorität versucht, die Hauptstrecke Augsburg-Buchloe-Allgäu fahrplangemäß zu bedienen, gelingt dies auf der Lechfeldstrecke offenbar weniger. So sind zumindest in der Nacht zum Sonntag Reisende aus Augsburg über Bobingen, Lagerlechfeld und Kaufering nur etappenweise und mit langen Wartezeichen ans Ziel gelangt. Ein Zug aus Augsburg endete plötzlich in Bobingen. Reisende, die nicht auf einen Ersatzbus warten wollten, stiegen auf Taxis um. Die BRB bedauert die Ausfälle, kann aber keine rasche Verbesserung versprechen. Besonders betroffen scheint die Paartal-strecke und die Verbindung über den Ammersee nach Schongau.

