vor 18 Min.

Zum Bürgermeister-Geburtstag gibt es Lob und Verbal-Watschen

Das ist der Siegerentwurf des städtebaulichen Wettbewerbs, so soll das Königsbrunner Zentrum einmal aussehen.

Plus In den Haushaltsreden der Stadträte gibt es teils heftige Kritik an der Arbeit von Königsbrunns Bürgermeister. Ein Streitpunkt ist die ehemalige Königstherme.

Von Adrian Bauer

Was gibt es schöneres zum 50. Geburtstag, als sich die eigenen Fehler aus den vergangenen sechs Jahren Arbeit um die Ohren hauen zu lassen – oder das, was andere für Fehler halten? Königsbrunns Bürgermeister Franz Feigl erlebte diese zweifelhafte Freude am Dienstag, da sein Ehrentag mit der Verabschiedung des Haushalts zusammenfiel. Als Geschenk gab es in den Haushaltsreden lobende Worte, aber auch verbale Watschen.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Ingrid Gärtner ( CSU) lobte, der neue Stil Feigls und seines Teams zeichne sich durch „Bürgernähe und Bürgerbeteiligung aus und erzielt eine hohe Resonanz und Akzeptanz bei den Menschen in Königsbrunn.“ Sie zählte die angeschobenen, beziehungsweise geplanten Investitionen auf: von der Verlängerung der Straßenbahn über das moderne Bürgerservicezentrum samt VHS-Räumen an der Marktstraße, die Planungen zu Forum und Zentrumsgestaltung, die ökologischen Verbesserungen wie die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED bis hin zum neuen Baugebiet samt Einheimischenmodell am östlichen Stadtrand. Mit den Planungen habe man auch eine Prioritätenliste für die nächsten Jahre mit den Schulsanierungen, den begleitenden Baumaßnahmen zur Straßenbahn und dem Umbau der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße. Freie Wähler: Einige gute Ideen sind in Königsbrunn nicht zu Ende gedacht Jürgen Raab ( Freie Wähler) bescheinigte dem Zahlenwerk gute Ideen und Ansätze, manches sei aber nicht zu Ende gedacht. Die Vereinbarungen zur Straßenbahn brächten der Stadt einige Nachteile. Ob der Bau den gewünschten verkehrstechnischen Erfolg bringe, hänge von den Ticketpreisen ab. Gut sei, dass die Stadt Geld für den Lärmschutz der Anwohner in die Hand nimmt. Nicht zu Ende gedacht sei die grundsätzlich gelungene Umgestaltung der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße, weil künftige Entwicklungen an mehreren Stellen nicht berücksichtigt seien, sagte Raab. Zudem fehle ein tragfähiges Parkraum- und Verkehrskonzept. Mit Blick auf die zahlreichen anstehenden Bauprojekte mahnte Raab an, dass externen Planern bei der Vergabe genaue und mit dem Rat abgestimmte Vorgaben gemacht werden sollten, um die Kosten zu reduzieren. Königstherme: SPD fordert neue Ideen statt "überteuertem Vereinsheim" Florian Kubsch ( SPD) warf CSU, Freien Wählern und Grünen kapitale Fehler vor. Man habe für Rathauswiese, Thermenareal und Wohlfarth-Straße separate Pläne gemacht und damit eine historische Chance vertan. Und nun sei für das Forum nicht einmal Geld in der Finanzplanung eingestellt. „Wollte man etwa vor der Wahl nur ein paar schöne Bilder ins Rathausfoyer hängen und Versprechen an ein paar wichtige Vereine machen“, fragte er. Die Thermenreste würden nicht abgerissen, es werde kein Bebauungsplan gemacht: Angesichts dessen könnten sich die Königsbrunner darauf einstellen, dass das Thermenareal auf Jahre hinaus so aussehe, wie heute. Er forderte, die Pläne für das „überteuerte Vereinsheim“ zu den Akten zu legen und stattdessen mit Gewerbe, Handel, Kultur, dem seit 2013 von der SPD geforderten Veranstaltungssaal und einem Familienbad Leben auf das Gelände zu bringen. Alwin Jung (Grüne) sagte, seine Fraktion unterstützte die vorgesehenen Projekte für die nächsten Jahre. Er freute sich über die Fortschritte der Trambaustelle und forderte ein entschiedeneres Vorgehen bei der Modernisierung der Bushaltestellen und der Umsetzung des Radverkehrskonzepts. Die Planungen für das Thermenareal bezeichnete er als gute Grundlage für die Weiterentwicklung mit dem Veranstaltungssaal und der Museumslandschaft. Er begrüßte die LED-Umstellung der Straßenbeleuchtung und städtische Förderprogramme für energetische Sanierungen. Veranstaltungssaal oder Familienbad? BbK will die Bürger fragen Christian Toth (FDP/BF) fragte, was nachhaltig für die Stadt geschaffen worden sei. Man müsse feststellen, dass die Stadt aktuellen Entwicklungen hinterher renne. Er freue sich, dass in den nächsten Jahren endlich die Investitionen kämen. Solange das Geld dem grundlegenden Fundament der Stadt diene – wie der Sanierung von Straßen und öffentlichen Flächen, der Förderung der Infrastruktur oder der Schaffung von Wohn- und Arbeitsplätzen - habe er keine Angst vor Schulden. Peter Sommer (BbK) möchte die Bürger befragen, welches Projekt zuerst umgesetzt werden soll: der Veranstaltungssaal oder ein Familienbad. Beides gleichzeitig gehe sicher nicht. Doch mit einem Stimmungsbild könne man Prioritäten im Sinne der Bürger setzen. Er mahnte eine andere Debattenkultur an: „Manche scheinen nach dem Motto zu denken: Es ist alles gesagt, aber noch nicht von mir.“

Themen folgen