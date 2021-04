vor 51 Min.

Zum Geburtstag schauen die Königsbrunner Tafel-Helfer gern zurück

Plus An den Start der Königsbrunner Tafel vor 15 Jahren erinnern sich viele Mitarbeiter mit Grausen. Doch über die Jahre gab es auch viele schöne Erinnerungen.

Von Adrian Bauer

Dass jedem Anfang ein Zauber innewohnt, können die Mitarbeiterinnen der Königsbrunner Tafel nur bedingt bestätigen. Die erste Lebensmittelausgabe für Bedürftige fand in einem heruntergekommenen ehemaligen Bauernhaus an der Unteren Kreuzstraße statt, dass dafür nur sehr bedingt geeignet war. Eine Einführung, wie die Arbeit zu funktionieren hat, gab es auch nicht. So stellten die Frauen und Männer eben selbst ein System für ihren sozialen Dienst auf die Beine, das nach 15 Jahren immer noch bestens funktioniert. Nach dem holprigen Start sammelte das Tafelteam noch viele schöne und einige lustige Erinnerungen.

Themen folgen