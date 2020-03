Zum Schluss werden Manfred Buhls Herzensprojekte Realität

Plus Manfred Buhl zieht sich nach vier Jahrzehnten aus der Politik zurück. Über welche Errungenschaften er sich freut und was er bei seinen Nachfolgern vermisst.

Der 15. März wird ein ungewöhnlicher Wahltag im Leben von Manfred Buhl. Erstmals seit 1984 wird sein Name nicht auf dem Wahlzettel auftauchen. Der Politiker, der viele Jahre die FDP in Stadtrat, Bezirkstag und zuletzt noch im Kreistag vertreten hat, zieht sich mit Ablauf der Wahlperiode aus der Politik zurück.

Die Entwicklungen der vergangenen Monate machen ihm seinen Abschied durchaus leicht: Die großen Ziele, für die er sich seit Jahren eingesetzt hat, werden alle umgesetzt. Eines dieser Herzensthemen war der Nahverkehr in Königsbrunn. Nun bekommt er endlich die Straßenbahnhaltestelle, wegen der er sich beim Hauskauf vor 40 Jahren für sein Zuhause entschieden und für die er schon als Bürgermeisterkandidat 1990 geworben hatte.

Freude über Umdenken beim Busverkehr

Gekämpft hat er auch für die Qualitätskontrolle in den Schulbussen, die mit Antrag 2011 umgesetzt wurde. Bauchschmerzen bereitet ihm, dass trotzdem nicht für alle Kinder bei Überlandfahrten ein Sitzplatz zur Verfügung steht und diese beim Vorzeige-Gymnasium Diedorf nicht in Niederflurbussen wie sonst, sondern in Reisebussen befördert werden.

Zudem waren ihm die großen Gelenkbusse ein Dorn im Auge, die auch spät abends noch durch die engen Straßen der Wohngebiete rollen, obwohl kein Fahrgast mehr darin sitzt. „Der Freistaat hat es jetzt endlich kapiert“, sagt er und präsentiert eine Broschüre zum bedarfsorientierten öffentlichen Nahverkehr: Das bedeutet schlicht, dass bei weniger genutzten Linien künftig kleinere Busse fahren. „Bislang hieß es immer, das sei unwirtschaftlich“, sagt Buhl.

Wunsch nach eigenen Räumen für die Vhs Königsbrunn wird wahr

Sein zweites großes Thema war die Volkshochschule, die er immer als wichtiges Medium sah. „Heute haben die Kunden andere Wünsche als früher“, sagt er. Diesen wurde mit Umstrukturierungen Rechnung getragen. Mit Bildungszentren in Diedorf und Schwabmünchen, mit eigenen Räumen im neuen Gebäude an der Marktstraße in Königsbrunn für die Kurse. „Das war ein lang gehegter Wunsch von mir und wurde x-mal versprochen“, sagt Buhl. Große Wünsche bleiben damit nicht mehr offen: „Alle Baustellen in den Herzblut steckte, sind umgesetzt oder laufen.“

Persönlich hat er in den vielen Jahren als Kommunalpolitiker oft zurückstecken müssen. Die Urlaube – Buhls sind leidenschaftlich gern mit ihrem Wohnmobil in Deutschland unterwegs – wurden so gelegt, dass sie nicht mit Sitzungsterminen kollidierten. Wenn wichtige Themen anstanden, sollte die Stellungnahme nicht von einem Vertreter kommen. Statt einem gemütlichen Abendessen mit der Familie stand nach dem Feierabend als Leiter des Zeughauses in Augsburg oft noch eine Sitzung des Stadtrates an. „Das war nicht immer leicht. Aber ich möchte kein Stück der politischen Arbeit missen“, sagt Manfred Buhl. Möglich sei das in diesem Umfang nur gewesen, weil Frau und Tochter konstruktiv mitarbeiteten.

Wer politisch etwas bewirken will muss viel reden und manchmal schreiben

Sein Rezept für seine politische Arbeit: „Im gegenseitigen Vertrauen reden, reden, reden.“ Besonders streicht er dabei die Zusammenarbeit mit Landrat Martin Sailer heraus: „Er ist sehr offen, hat gerne zugehört und sich über Vorschläge gefreut. Und er hat kein Problem damit, wenn mal jemand anderes eine gute Idee hatte – was nicht selbstverständlich ist.“

Wenn mit Gesprächen nichts vorankam, griff Buhl auch zu schriftlichen Mitteln – mal um Anträge einzureichen, mal für Beschwerden bei der Rechtsaufsicht. Gerade bei Wünschen, der Stadtrat möge bestimmte Dinge öffentlich behandeln, wandte er sich oft an die Aufsichtsbehörde im Landratsamt: „Ich habe nie schriftlich Recht bekommen, aber oft wurden danach das Prozedere geändert. Damit war das Ziel erreicht.“ Er sei immer konstruktiv gewesen, sagt Buhl: „Aber ich konnte auch widerständig sein.“

Um lokale Themen voranzubringen, griff er auch zu ungewöhnlichen Methoden. Für eine Querungshilfe über die Straße nach Mering sammelte er direkt vor Ort Unterschriften. Um die Wartesituation der Schüler zu verbessern, lud er seine Stadtratskollegen zu einer Busrunde zu Königsbrunner Haltestellen ein: „Damals bestanden die meisten Haltepunkte aus einer Stange mit einem Schild. Die Fahrt hat einiges bewirkt.“ Buhl hofft, dass bald auch die Modernisierung der Königsbrunner Bushaltestellen weitergeht, die zuletzt ins Stocken geraten war.

Buhl sorgt sich um die Zukunft der liberalen Stimme im Landkreis Augsburg

Viel reden und auch einmal unbequem sein – das empfiehlt er auch seinen Nachfolgern. Er versuchte als Ortsvorsitzender, die Partei immer im Gespräch zu halten – nach außen hin mit Veranstaltungen zu öffentlichen Themen, nach innen mit Treffen für die Mitglieder zum Gedankenaustausch. Diese Dinge fehlen ihm derzeit, was es wiederum schwer mache, Wähler anzusprechen. Die politische Großwetterlage für die FDP sei durch die Ereignisse rund um die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen, die er als Schaden für die Demokratie empfindet, nicht leichter geworden. Um lokal dagegenzuhalten brauche es aber Ehrlichkeit und politischen Fleiß: „Es reicht eben nicht, unter „Wünsche und Anträge“ zu sagen: ’Könnten wir nicht mal …’ Da muss man sich hinsetzen und einen schriftlichen Antrag stellen.“ Er sei sehr in Sorge um die liberale Stimme im Landkreis, sagt Manfred Buhl.

Dass er nach dem Ende seiner politischen Karriere in ein persönliches Loch fällt, befürchtet Buhl nicht. Er bleibt unter anderem engagiert bei der Volkshochschule, im Heimatverein des Landkreises, dem Aufsichtsrat der Wohnungsbaugesellschaft und der Bürgerstiftung. Sein soziales Engagement hat ihm 2015 das Bundesverdienstkreuz eingetragen. „Das Ende der politischen Karriere bedeutet nicht, dass ich mich sozial isoliere“, sagt Manfred Buhl. Aber es bleibt nun mehr Freiheit für Touren mit dem Wohnmobil.