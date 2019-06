00:35 Uhr

Zurück in die Vergangenheit

Wir verlosen fünf Familienpässe für die Ritterspiele in Türkheim

In Türkheim im Schlossgarten finden von Donnerstag, 20. Juni, bis Sonntag, 23. Juni, wieder die Ritterspiele statt, die in der Region sehr bekannt und beliebt sind. Neben Turnieren zu Pferde, gibt es noch zahlreiche weitere Attraktionen wie eine Falknershow, Feuerspiele, Lagerleben und Konzerte.

Auch in diesem Jahr werden in der großen Turnierarena vor dem Ludwigstor am Türkheimer Schloss edle Ritter auf ihren prächtigen Turnierpferden im donnernden Galopp um Ruhm und Ehre streiten. Das Ritterturnier in Türkheim wird dieses Mal von einer professionellen Reiter- und Stuntgruppe aus dem Rheinland ausgetragen.

Die Ritterturniere tragen heuer den Titel „Das Mündel des schwarzen Grafen“. Die Hintergrundgeschichte: Das Mittelalter – Zeit der Ritter und der Kämpfer, aber auch die Zeit des schwarzen Todes. Auch hierzulande hat der schwarze Tod gewütet. So hat er Graf und Gräfin mit sich genommen und nur das unmündige Kind zurückgelassen. Da der Friede gesichert werden muss, hat sich der Onkel des Mündels, Graf de Lannoye, erboten, die Herrschaft im Lande auszuüben. Doch man hat die Rechnung ohne Dietmar von Aist gemacht, den schwarzen Grafen. Als dessen Versuch, das Mündel zu entführen, scheitert, kommt es zum Showdown im Turnier.

Mittelalterliche Musik gehört natürlich zu einem Ritterfest. Es spielt die Band Bernsteyn. Der Stil von Bernsteyn ist eine einzigartige Kombination aus Renaissance-Musik, Folk und Akustik-Rock. Neben zahlreichen Eigenkompositionen spielt das international bekannte Ensemble abwechslungsreiche Musik ab dem 16. Jahrhundert bis zum Barock.

Seit über 20 Jahren prägt die Band Streuner die Musik der Mittelalterszene wie kaum eine andere. Die Streuner bereichern den Mittelaltermarkt in Türkheim mit ihrer mitreißenden Darbietung und ihren einfallsreichen Arrangements. In historischer Gewandung wird traditioneller Mittelalter-Folk geboten und die Texte reichen vom Ketzerischen bis zum Romantischen, vom Liederlichen bis zum Humorvollen. Mit einprägsamen Melodien, die zum Mitklatschen und Mitsingen einladen, garantieren sie für eine ausgelassene Feierstimmung.

Für Kinder ist der Besuch der Ritterspiele zu Türkheim in historischer Umgebung ein Abenteuer. Die spannenden Ritterkämpfe, die aufregenden Geschichten der Märchenerzähler, das spaßige Kinderritterturnier, die echten Ritter zum Anfassen und viele Angebote zum Mitmachen bieten den Kindern einen wundervollen Abenteuerspielplatz, auf dem sie mit Glück auch Feen und Zauberer entdecken können.

Vom mittelalterlichen Riesenrad aus haben die Kleinen einen wunderbaren Ausblick bis hin zu den lagernden Reisenden, die sich auf dem gesamten Gelände niedergelassen haben. Dort erzählen die Ritter den kleinen und großen Besuchern gerne Geschichten aus alten Zeiten und berichten von ihren Abenteuern. Die Mutigen können sich in der Knappenschule beweisen.

Neben Kinderschminken wird noch das Reiten auf einem Kamel oder Pony angeboten. Besonders sehenswert sind die abendlichen Feuershows und auch die Akrobatik- und Trommelaufführungen untertags und am Abend.

Für die Türkheimer Ritterspiele verlosen wir fünf Familienpässe im Wert von je 29,50 Euro. Damit kann eine Familie (zwei Erwachsene) mit allen Kindern an einem Tag ihrer Wahl das Mittelalterfest besuchen.

