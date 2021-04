Zwei Autos am Kindergarten in Untermeitingen zerkratzt

Erst beobachtet eine Zeugin in Untermeitingen einen Buben in der Nähe der Autos, später bemerken die Eigentümer dort Kratzer. Jetzt bittet die Polizei um Hinweise.

Zwei Autos sind in Untermeitingen zerkratzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat am Dienstag auf dem Parkplatz des Kindergartens am Heuweg. Eine Zeugin hatte gegen 16.30 Uhr beobachtet, wie ein etwa zehnjähriger Junge mit seinem City-Roller auf dem Parkplatz unterwegs war. Im gleichen Moment sah sie auch einen Stein fliegen. Der Zeugin zufolge trug der Bub eine auffällige grün-orange gemusterte Mütze.

Autos in Untermeitingen zerkratzt: Polizei schätzt den Schaden auf rund 2000 Euro

Als die Eigentümer nach Feierabend zu ihren Autos kamen, bemerkten sie mehrere Kratzer. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 2000 Euro. Ob der Bub an dem Vorfall beteiligt war, ist noch offen.

Die Polizei bittet um weitere Zeugenhinweise. Wer etwas zu der Sachbeschädigung sagen kann, sollte sich bei der Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 melden.