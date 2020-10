vor 47 Min.

Zwei Autos in Schwabmünchen mit Herzen zerkratzt

Unbekannte haben in Schwabmünchen zwei Autos mit "gebrochenen Herzen" verkratzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben am Montag zwischen 7.55 und 16.45 Uhr in der Pflegamtstraße und am Ziegelstadel zwei Autos verkratzt. Auf die Heckklappe des blauen Polos, der am Ziegelstadel geparkt war, wurde ein "gebrochenes Herz" eingeritzt. Der blaue BMW in der Pflegamtstraße wurde auf der Motorhaube und an der Fahrerseite verkratzt, ebenfalls mit den Herzen. Der Sachschaden beträgt etwa 750 Euro. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen sucht Zeugen, Telefon 08232/96060.

