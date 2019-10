vor 5 Min.

Zwei Clubs in einer Location

Plus In Königsbrunn öffnet heute das „Amados“ seine Pforten, der Name ist angelehnt an einen fast legendären Tanztempel. Was die Betreiber so alles vorhaben.

Von Claudia Deeney

Der Tanzclub „Amados“ öffnet heute seine Pforten im Süden der Brunnenstadt und darüber dürften sich vor allem Disco-Fans freuen.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Kurze Zeit für nur mtl. 7,77€ statt 9,99€ Ihre Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Kurze Zeit für nur mtl. 7,77€ statt 9,99€ Ich habe bereits das Plus+ Paket Ihre Vorteile Schließen

Denn „Amados“ ist natürlich als Name eine Anlehnung an den legendären Tanztempel „Amadeus“ , wie die neue Geschäftsführerin Nadine Hilbert gegenüber unserer Zeitung erklärt, aber nicht nur: „Ama soll an das Amadeus erinnern, das dos hingegen soll verdeutlichen, dass wir zwei Clubs in einer Location vereinen.“ Die 28-jährige wohnt in Mering und hinter ihr steht eine Betreibergesellschaft, der auch ihr Vater Robert Walz angehört. Er ist Teil des Eventmanagements und kennt sich aus mit Erlebnisgastronomie. Seine Tochter wuchs, wie sie selbst sagt, von Kindesbeinen an mit Locations dieser Art und der dazugehörigen Musik auf. „Wenn die Gäste Party machen und sich bei uns wohlfühlen, dann bin ich glücklich, auch wenn ich eigentlich arbeite“, sagt sie. Rockklassiker im Erdgeschoss Party machen können die Besucher zukünftig immer Freitag- und Samstagnacht, und zwar gleich auf zwei Ebenen, wie Walz ausführt: „Im Erdgeschoss wird es Rockklassiker geben aus den 70er, 80er und 90er Jahren. Dort werden beispielsweise Songs von AC/DC oder Kiss gespielt. Und im Untergeschoss gibt es jetzt als Neuheit eine zweite Disco.“ Deshalb wurde dieser Bereich auch komplett umgestaltet. Hier sollen vor allem auch jüngere Gäste sich ausleben können, wie Walz sagt: „Heute ist es so, dass 25-jährige sich dem Zirkel „Wir um die Dreißig“ anschließen, aber auch 40 bis 50-Jährige. Und nach oben gibt es keine Altersgrenze.“ Die Stilvorlieben seien aber schon ein bisschen anders, daher soll es im zweiten Club Musik aus den 80er und 90er Jahren mit eigenem DJ geben. Zusätzlich ist im Untergeschoß eine „Cafe & Vinoteca“ eingerichtet als Ort, an dem man ein bisschen Ruhe tanken und sich mit Pizzas stärken kann. Als Besonderheit gibt es Weine aus der Gardasee-Region und natürlich Kaffee bis in die frühen Morgenstunden. Der ist sicher willkommen, denn von Freitag auf Samstag wird das Amados bis 3 Uhr in der Früh und Samstag auf Sonntag bis 4 Uhr morgens geöffnet haben. Zwei VIP-Lounges Im Erdgeschoß haben die neuen Betreiber auch ein paar Änderungen vorgenommen. Eine kleine Bühne wurde für Künstler, die live auftreten werden, geschaffen mit zwei VIP-Lounges links und rechts davon. Diese sind separat buchbar und die Gäste dort befinden sich ganz nah an den jeweiligen Künstlern. Zur Eröffnung wird Norman Langen auftreten. Er ist bekannt geworden durch DSDS (Deutschland sucht den Superstar) und schaffte es 2011 in die Top-Ten. Am 23. November soll der bekannte italienische Musiker und Moderator Giovanni Zarrella im Amados die Gäste erfreuen. An Nächten mit Live-Acts wird der Eintrittspreis, zumindest in diesem Jahr noch, auf zehn Euro beschränkt. An ganz normalen Disco-Abenden beträgt er fünf Euro. Neben neuen Künstlern gibt es für ehemalige Stammgäste ein Wiedersehen mit DJ´s, die sie aus dem Amadeus beziehungsweise dem damals nachfolgenden Amarillo kennen. DJ Ramazottl alias Jürgen Zettler wird wieder zum Team gehören, neue Gesichter wird es aber laut Nadine Hilbert auch geben und wie ihr Vater betont: „Wir haben auch zahlreiche neue Kräfte im Servicebereich, wir wollen ja frischen Wind reinbringen“. Tanzclub Amados, Messerschmittring 30, Königsbrunn. Eröffnung Freitag um 21 Uhr mit Norman Langen (Eintritt zehn Euro). Bis 3 Uhr geöffnet. Samstag von 21 Uhr bis 4 Uhr, Eintritt fünf Euro.

Themen folgen