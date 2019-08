08:31 Uhr

Zwei Kinder aus Bobingen vermisst – Polizei sucht mit Hubschrauber

Die Polizei sucht nach zwei Kindern aus Bobingen-Siedlung, die seit Dienstag vermisst werden. Noch gibt es keine Spur.

In Bobingen (Landkreis Augsburg) werden seit Dienstag zwei Kinder vermisst. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, verließen die Geschwister ihr Zuhause in Bobingen-Siedlung am Dienstagmittag kurz hintereinander, um mit Freunden spielen zu gehen. Sie kehrten bislang nicht zurück. Die Pflegefamilie meldete ihre Kinder am Dienstagabend als vermisst.

Die Polizei sucht die Region rund um Bobingen seit gestern Abend ab - bislang ohne Erfolg. Ein Schwerpunkt der Suche lag im westlichen Wald bei Bobingen-Straßberg und den Wertachauen mit dem Stausee. Am Mittwochmorgen setzte die Polizei zusätzlich einen Hubschrauber zur Suche ein.

So erkennen Sie die vermissten Kinder

Tobias (10) hat kurzes blondes Haar. Er trägt ein blaues T-Shirt und eine blaue kurze Hose. Tobias ist möglicherweise mit einem silbernen Tretroller unterwegs.

Laura (8) hat langes blondes Haar. Sie trägt ein pink-farbenes T-Shirt und einen Jeansrock.

Laura

Die Polizei ermittelt "in alle Richtungen", geht aber nicht von einem klassischen Vermisstenfall aus. Es sei möglich, dass sich die Kinder, die in einer Pflegefamilie leben, gezielt auf den Weg gemacht hatten - möglicherweise auch zu Verwandten oder Bekannten. "Hinweise, dass die Kinder Opfer einer möglichen Straftat geworden sind, liegen nicht vor", teilte die Polizei mit.

Die Polizei bittet die Bevölkerung, die Augen nach Tobias und Laura offen zu halten. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 08234/96060 entgegen. (AZ)

