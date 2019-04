vor 55 Min.

Zwei Musiker für Kunstpreis vorgeschlagen

In Mickhausen geht es auch um Bauanträge und einen Verbandszuschuss

Von Siegfried P. Rupprecht

Keine kommunalpolitischen Brennpunkte beinhaltete die jüngste Gemeinderatssitzung im Schlosshofsaal. Das Gremium befasste sich in erster Linie mit Bauangelegenheiten. Doch es ging auch um eine Würdigung Kulturschaffender aus dem Augsburger Land.

So war die Vergabe des Kunstpreises 2019 im Bereich Musik ein Punkt auf der Tagesordnung. In diesem Zusammenhang hatte der Landkreis Augsburg die Gemeinden gebeten, Komponisten, Dirigenten, Instrumentalisten, Sänger oder Musikgruppen vorzuschlagen. Das Gremium nominierte dazu den aus Zypern stammenden Vollblutmusiker Aris Aristifanous und den Dirigenten der Schmuttertaler Musikanten, Philipp Ramminger. Thema waren zudem mehrere Bauvorhaben. So wurde ein Antrag auf Verlängerung der Baugenehmigung zur Errichtung eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage in der Gemarkung Reinhartshofen gestellt. Die Erstgenehmigung wurde bereits im Juni 2005 erteilt. Nun bat der Antragsteller erneut um zwei Jahre Aufschub. Der Gemeinderat kam dem Wunsch nach.

In Grimoldsried steht eine Wohnhauserweiterung an. An die Nordseite des bestehenden Gebäudes im Südwesten des Grundstücks soll auf einer Tiefe von rund fünf Metern zusätzlicher Wohnraum angebaut werden. Hierfür ist ein Teilabbruch des angegliederten Nebengebäudes erforderlich. An seiner Stelle soll ein Anbau in Holzbauweise mit Satteldach zur Errichtung kommen. Im gültigen Flächennutzungsplan ist die Baufläche als Dorfgebiet ausgewiesen. Die Bebauung des Grundstücks sei zulässig, wenn sie sich nach Art und Weise der baulichen Nutzung, der Bauweise und Grundstücksfläche, die überbaut werden solle, in die Eigenart der näheren Umgebung einfüge und die Erschließung gesichert sei, hieß es in der rechtlichen Würdigung des Projekts. Der Gemeinderat erteilte dem Bauvorhaben ohne Gegenstimme das gemeindliche Einvernehmen.

Weiter stand auf der Tagesordnung eine formlose Voranfrage zum Neubau eines Stadels im Mickhauser Ortsteil Münster. Dort soll im Süden eines Flurstücks der bestehende Stadel entfernt und durch einen Neubau ersetzt werden. Auch hier hatte das Gremium keine Einwände und stellte dem Bauvorhaben sein Einvernehmen in Aussicht.

Thema war im Gemeinderat auch die Wahl von Andreas Reithmeier zum Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Münster und von Dietmar Müller zu seinem Stellvertreter. Nachdem der Kreisbrandrat seine Zustimmung erteilt hatte, musste nur noch der Gemeinderat die Personen in ihren Ämtern bestätigen. Dies vollzog das Gremium ohne Vorbehalt.

Schließlich lag der Ratschaft noch ein Antrag des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VdK) auf einen Zuschuss für das laufende Jahr vor. Nach kurzer Diskussion einigte sich das Gremium einstimmig darauf, eine finanzielle Unterstützung von 100 Euro zu gewähren.

