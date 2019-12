vor 19 Min.

Zwei Personen wollen Nachfolger von Gerhard Mößner werden

In Oberottmarshausen gibt es voraussichtlich zwei Bürgermeisterkandidaten. Das sind die beiden Bewerber Andreas Reiter und Markus Reiter.

Von Michael Lindner

Ein Posten, zwei Bewerber. Im Gegensatz zur vergangenen Kommunalwahl in Oberottmarshausen verspricht es am 15. März 2020 spannend zu werden. Während Gerhard Mößner damals ohne Gegenkandidat antrat, wird es in wenigen Monaten zwei Bewerber geben – vorausgesetzt bei den Nominierungsveranstaltungen im kommenden Jahr gibt es keine Überraschung. Für die CSU/Unabhängige Wähler wird voraussichtlich Andreas Reiter ins Rennen gehen, für die Freien Wähler möchte Markus Reiter starten.

Andreas Reiter 45 Jahre ist der gebürtige Oberottmarshauser alt. Er lebt mit seiner Partnerin und den beiden Kindern wieder in seiner Heimatgemeinde, nachdem er aus beruflichen Gründen jahrelang in Ulm wohnte. Reiter arbeitet in dem mittelständischen Unternehmen Seal Concept in Bobingen und ist nebenbei Anwalt für Verkehrs- und Arbeitsrecht. Der 45-Jährige ist in der Kirchenverwaltung tätig und Elternbeiratsmitglied im Kindergarten St. Vitus.

Andreas Reiter möchte als Bürgermeister in Oberottmarshausen etwas gestalten

2002 wurde er mit 521 Stimmen in den Gemeinderat gewählt, sechs Jahre später erhielt er 601 Stimmen – obwohl er nur auf Listenplatz 21 stand. 2014 kandidierte er nicht mehr. Es war damals unklar, ob sein Lebensmittelpunkt in Oberottmarshausen oder in Stuttgart liege, sagte Reiter. Warum er das Bürgermeisteramt anstrebt, hat seiner Meinung nach einen einfachen Grund: „Zu Beginn gab es keinen Bewerber und dann überlegt man sich, ob man auch mal Verantwortung übernehmen soll.“ Die Pause vom politischen Geschehen soll nun vorbei sein. „Juristen sind Scherbenkehrer, die meist etwas reparieren müssen. Aber als Bürgermeister kann man pro-aktiv etwas gestalten“, sagt Reiter. Er kenne die Menschen im Ort; die Gemeinde, die sein Leben prägte, sei ihm ans Herz gewachsen. Irgendwann sei der Entschluss gereift, etwas zurückzugeben. „Ich würde die Anwaltstätigkeit in Verbindung mit dem Bürgermeisteramt angehen“, sagt der 45-Jährige im Falle eines Wahlsiegs. Wichtige Themen seien für ihn unter anderem seniorengerechtes Wohnen, die Betreuung von Kindern und Jugendlichen sowie die Digitalisierung. Über seinen Mitbewerber äußert er sich lobend: „Wir kennen und schätzen uns gegenseitig. Ein Verwandtschaftsverhältnis besteht vielleicht, wenn man dem Stammbaum bis ins Mittelalter folgt“, sagt Andreas Reiter und lacht.

Markus Reiter

Markus Reiter Der 43-Jährige ist in Oberottmarshausen aufgewachsen und hat dort vor einigen Jahren den landwirtschaftlichen Betrieb mit Milchvieh von seinem Vater übernommen. Im Dorfleben ist er fest verwurzelt, so ist er unter anderem seit 26 Jahren in der freiwilligen Feuerwehr aktiv. 2008 wurde er erstmals in den Gemeinderat gewählt. Mit 720 Stimmen hatte er damals die meisten auf der Liste der Freien Wähler. Dieses Ergebnis übertraf er sechs Jahre später noch einmal deutlich. 992 Stimmen entfielen auf ihn – und damit parteiübergreifend am meisten unter allen Gemeinderatskandidaten. Woran dieser hohe Zuspruch für seine Person liegt, darüber möchte der 43-Jährige nicht spekulieren: „Es war für mich überraschend, dass solch eine Zustimmung da war. Darüber habe ich mich sehr gefreut.“ Immer wieder sei er in der Vergangenheit von verschiedenen Seiten angesprochen worden, ob er nicht als Bürgermeister kandidieren möchte. Dieser Zuspruch habe ihm die Entscheidung leichter gemacht, denn als Bürgermeister würde sich für ihn und seinen Beruf einiges ändern.

Warum Markus Reiter keine konkreten Ziele als Bürgermeister nennen möchte

Der Landwirt ist ein Mensch, der seine Ansichten und Meinungen klar vertritt. „Einfach meine Hand im Gemeinderat zu heben, das war noch nie mein Ding“, sagt er. Aufgrund der vergangenen zwölf Jahre im Gemeinderat habe er eine gute Vorstellung, was auf einen Bürgermeister zukomme. Doch so weit ist es noch lange nicht, betont Markus Reiter. „Ich bin noch kein Bürgermeisterkandidat“, stellt er klar. Deshalb möchte sich der 43-Jährige zum jetzigen Zeitpunkt nicht über mögliche Ziele und Projekte äußern. Die Nominierungsveranstaltung der Freien Wähler findet am 8. Januar statt. Die Partei entscheidet darüber und es könnte noch andere Bewerber geben – auch wenn dies unwahrscheinlich erscheint.

Wahlhistorie Ende 2017 verkündete Bürgermeister Gerhard Mößner (CSU/UW), aus Altersgründen 2020 nicht mehr zu kandidieren. 18 Jahre lang führte Mößner die Geschicke der Gemeinde. Er löste Siegfried Theimer (FW) ab, der von 1990 bis 2002 Bürgermeister in Oberottmarshausen war. Mößner setzte sich 2002 gegen Maria Simnacher und 2008 gegen Martin Schaflitzel (beide FW) durch. 2014 gab es keinen Gegenkandidaten.

