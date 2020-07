11:28 Uhr

Zwei Tesla ausgebrannt: Ursache steht fest

Brandermittler haben die Garage, in der am Donnerstag in Schwabmünchen zwei Tesla ausgebrannt sind, umgesehen. Welche Erkenntnisse sie zur Brandursache haben.

Das Feuer in einer Garage in der Taubentalstraße in Schwabmünchen war am Donnerstag Stadtgespräch. Zwei teure Tesla-Limousinen wurden bei dem Brand schwer beschädigt. Nun steht aus Sicht der Ermittler die Brandursache fest: Ein technischer Defekt an einem zwölf Jahre alten E-Roller, der ebenfalls in der Garage stand, soll gegen 7.45 Uhr das Feuer ausgelöst haben.

Brand in Schwabmünchen: Sachschaden soll bei 300.000 Euro liegen

Die Brandermittler der Augsburger Kripo begutachteten noch am Vormittag den Brandort und kamen in Absprache mit einem Gutachter des Bayerischen Landeskriminalamtes zu dem Ergebnis, dass die Flammen von dem Roller aus auf die beiden Elektroautos und die gesamte Garage übergegriffen haben dürften, teilte die Polizei mit. Die Räume selbst sind stark verrußt und ebenfalls sehr in Mitleidenschaft gezogen.

Den Sachschaden schätzen die Ermittler auf rund 300.000 Euro.

