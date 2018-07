vor 43 Min.

Zwei besondere Ereignisse und ein Ziel

Traditionsgemeinschaft Jagdbombergeschwader 32 blickt auf vergangene Aktivitäten zurück

Die Jahreshauptversammlung der Traditionsgemeinschaft Jagdbombergeschwader 32 fand zusammen mit dem 10. Bürgerfest am Wasserturm, im Offizierscasino Lechfeld, statt. Vorsitzender General a.D. Bruno von Mengden, zog ein Resümee über die Aktivitäten des vergangenen Jahres.

Dazu gehörten das Starkbier- und Oktoberfest im Offizierscasino Lechfeld, an dem sich mittlerweile eine Gruppe von Stammgästen etabliert hat. Zum Jahresende standen die Teilnahmen an den alljährlich stattfindenden Gedenkveranstaltungen mit Kranzniederlegungen, beginnend mit dem Volkstrauertag und dem Gedenken in Westerholz zum Absturz von Major Huf und Hauptmann Zehmen, an.

Zwei zurückliegende Ereignisse fanden eine besondere Erwähnung durch den Vorsitzenden: Am 17. April 2018 jährte sich zum 50. Mal der Tag, an dem Hauptmann Ferdinand Eckert, Angehöriger des JaboG 32, bei einem Erprobungsflug in Königswiesen bei Gauting mit der F104 G abstürzte und starb. Mit diesem Ereignis ist eine Geschichte verbunden, die besonders erwähnenswert ist, weil es beispielgebend ist für eine gute Verbindung zwischen der Bundeswehr und der Bevölkerung und, in diesem speziellen Fall mit der Jugendfeuerwehr Gauting, die im Jahr 2013 ihren Anfang hatte. In dem Buch von Stephan Limmer und Daniel Rehermann steht: Im Mai 2013 kam die Jugendgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Gauting – unter der Leitung von Stephan Limmer – auf die Idee, eine Reportage über den Absturz eines Kampfjets bei Königswiesen zu schreiben. Zuvor fand eine Übung der Jugendfeuerwehr an der St.-Ulrich-Kapelle im Königswieser Forst statt. Die jugendlichen Teilnehmer stellten viele Fragen über das Unglück vom 17. April 1968. Aus Ungewissheit wurde Neugier und daraus entstand eine etwa 120- seitige Broschüre. Mit dieser Reportage wollte die Jugendgruppe das längst Vergangene wieder in Erinnerung rufen und für die nachfolgenden Generationen dokumentiert wissen.

Das zweite erwähnenswerte historisches Ereignis fand vor 60 Jahren, am 22. Juli 1958, satt: die Indienststellung des Jagdbombergeschwaders 32. General a.D. Bruno von Mengden hat als junger Flugzeugführer auf der „RF-84F Thunderstreak“ an der Indienststellung des Jagdbombergeschwaders 32 am 22. Juli 1958 als Angehöriger persönlich teilgenommen. Aus diesem Grund erinnerte von Mengden bei der Jubiläumsveranstaltung der MGS daran, dass sich die Indienststellung am 22. Juli 2018 zum 60. Mal jährt.

Unter Sonstiges und Vorschläge, erklärte der Vorsitzende, dass sich der Vorstand Gedanken darüber macht, wie die Attraktivität der Traditionsgemeinschaft gesteigert werden kann, um auch eventuell mehr zahlende aktive Mitglieder aus der großen Anzahl der passiven Mitglieder hinzuzugewinnen. Hauptmann Bechthold erklärte sich bereit, einen Besuch des Bunkers in der Welfenkaserne mit einer Führung durch die militärgeschichtliche Sammlung zum „Erinnerungsort Weingut II“ zu organisieren. (SZ)

