vor 23 Min.

Zwei, die einfach zusammenpassen

Gnadenhochzeit wird der 70. Jahrestag der Vermählung genannt. Georg und Erna Hentschel aus Bobingen haben dieses seltene Ehejubiläum gefeiert. Was das Geheimnis ihrer glücklichen Zeit ist, weiß der Ehemann genau

Von Ingeborg Anderson

Als Erna und Georg Hentschel am 2. Juni das seltene Jubiläum der Gnadenhochzeit feiern konnten, blickten sie nicht nur auf 70 bewegte gemeinsame Jahre zurück. Denn eigentlich kennen sie sich schon ihr ganzes Leben. Sie wuchsen im gleichen Ort, in Leubusch in Oberschlesien, auf und gingen in die gleiche Schule. Georg Hentschel erinnert sich: „In der Schule hat es aber noch nicht gefunkt, das kam später auf der Flucht“, sagt er.

Und kaum hatte sich das junge Paar angenähert, wurde es auch schon wieder getrennt. Georg wurde zum Militär eingezogen und seine Erna fand in der Oberpfalz eine neue Heimat. Aber sie hielten den Kontakt zueinander. Einen bedruckten Zettel, den Erna in der Ortskirche fand und auf dem auch der Name Hentschel stand, nahm sie als gutes Omen. Zu Recht, denn am 2. Juni 1949 traten sie ihren gemeinsamen Lebensweg an, gründeten eine Familie und bauten sich ein Haus. Aber die wirtschaftliche Lage in der neuen Heimat bot wenig Perspektiven für die junge Familie. Also entschlossen sie sich zum zweiten Mal binnen weniger Jahre, sich eine neue Heimat zu suchen, diesmal allerdings mit ihren zwei Kindern, einem Sohn und einer Tochter.

Ihre Wahl fiel auf Bobingen, wo sich die beiden seit 1956 sehr wohl fühlen. Die heute 92-jährige Erna arbeitete als kaufmännische Angestellte bei der damaligen Firma Hoechst, während ihr Mann ein Malergeschäft gründete und mit Erfolg lange Jahre führte.

In vielen Vereinen war Georg sportlich aktiv und erfolgreich. Urkunden zieren die Wände seines Hauses und zeigen voller Stolz seine zahlreichen Siegespokale, die in einer großen Vitrine zu sehen sind.

Beide haben alles gemeinsam gemacht, sich wenig gegönnt, gemeinsam wieder ein Haus gebaut. Dabei hat Erna selbst fest mit zugepackt, weshalb Georg sie zärtlich seine „Trümmerfrau“ nennt. „Wir haben einfach zusammen gepasst“, sagt er und beide schauen sich an. Und noch einen Faktor gibt es, der für ihre 70-jährige Ehe wichtig ist, der Humor, das gemeinsame Lachen. Was auch den Besuch bei den Jubilaren zu einem vergnüglichen Erlebnis werden lässt.

Etwa wenn der 91-jährige Georg, nach dem Geheimnis der langen, glücklichen Ehe befragt, prompt antwortet: „Ich bin das Geheimnis.“ Wichtig ist den beiden der Zusammenhalt in der Familie, die inzwischen um vier Enkel und drei Urenkel angewachsen ist. So haben die beiden es auch genossen, ihren Ehrentag im Kreise ihrer großen Familie zu feiern. Gibt es einen Wunsch für die Zukunft, den die beiden haben? „Ja, dass wir noch lange zusammen bleiben“, antwortet Georg und Erna nickt.

