vor 57 Min.

Zwei echte Weltmeister aus den Stauden

Adalbert und Florian Höck punkten mit „japanerfarbigen Löwenkopf-Zwergkaninchen“. Wie der Sieger vom Titel erfährt und was für die Zukunft geplant ist.

Von Uwe Bolten

Was hat der passionierte Kaninchenzüchter Adalbert Höck aus Grimoldsried mit Manuel Neuer oder Sebastian Vettel gemeinsam? Er ist Weltmeister. Mit der Auswahl seiner japanerfarbigen Löwenkopf-Zwergkaninchen errang er den Titel beim erstmals ausgerichteten Wettbewerb des Weltkaninchenverbandes im oberösterreichischen Wels. Sohn Florian wurde in der Kategorie „Zwergwidder schwarz“ Vizeweltmeister.

Während der Titel des Weltsiegers an ein Tier vergeben wird, ist für den Weltmeister größeres Geschick notwendig. „Ich musste sechs Tiere auswählen, von denen vier in einer sogenannten Sammlung den Preisrichtern vorgestellt wurden. Wäre ein Tier davon nicht gut bewertet worden, hätte es nur ein Platz im Mittelfeld gegeben“, berichtet Adalbert Höck und ergänzt, dass der Titel des Weltmeisters sehr eng mit dem Gespür des Züchters für die Qualität der Tiere bei der Auswahl der Kandidaten verknüpft ist.

Seit 30 Jahren züchtet der Grimoldsrieder Kaninchen

Seit Herbst 1990 geht Adalbert Höck seinem Hobby der Kaninchenzucht nach, Sohn Florian ist sieben Jahre später dazugestoßen. In den Stallungen neben dem Wohnhaus in der Staudengemeinde verbringt er viel Zeit mit den Tieren. 2019 traten die Höcks den Kleintierzüchtern Schwabmünchen bei. „Dort sind Führungspersonal und Zuchtbetreuung sehr engagiert“, sagt Vater Höck, Sohn Florian lobt die intensive Jugendarbeit des Vereins.

An die Tage bei der Weltmeisterschaft erinnern sich beide Teilnehmer noch sehr gut. „Wir sind mit zahlreichen Tieren dort angereist. Die Preisrichter begannen zügig mit ihrer Begutachtung der Tiere“, berichtet Adalbert Höck und zeigt an einem seiner Weltmeisterkaninchen die zu bewertenden Faktoren wie Gewicht, Körperform und -bau, Fellhaar an unterschiedlichen Körperregionen sowie der Pflegezustand. „In Wels habe ich gar nicht mitbekommen, was passierte. Erst der Schriftführer hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich Weltmeister geworden bin“, sagt er und lächelt.

Bei der bayerischen Meisterschaft sollen weitere Preise folgen

Auf den Lorbeeren ausruhen? Das kommt für die Grimoldrieder Kleintierzüchter nicht in Frage. „Dieses Jahr findet neben diversen Schauen auch die bayerische Meisterschaft in Straubing statt, bei der wir uns weitere Erfolge erhoffen“, sagt Florian und verweist ebenso auf die 2021 stattfindende Europameisterschaft im niederösterreichischen Tulln. An unzähligen Wettbewerben haben sie bisher schon teilgenommen, bei den meisten sehr erfolgreich, wie die nahezu unüberschaubare Pokal- und Medaillensammlung im Wohnhaus beweist.

„Momentan ist Deckzeit, in den nächsten Tagen und Wochen erwarte ich zahlreichen Nachwuchs“, berichtet Adalbert Höck, während er im sogenannten Nest, einem separaten Raum, der zum Schutz des Nachwuchses leicht beheizt ist, die Tiere in den Käfigen versorgt.

Nach der Arbeit bei den Tieren zu sein ist für Höcks Ausspannen vom Alltag

Von züchterischen Überlegungen zur Optimierung definierter Rassemerkmale geleitet, bringt er Häsinnen und Rammler zusammen; nach einer Tragezeit von einem Monat werden die Jungen nackt und mit geschlossenen Augen geboren, erläutert er. „Das ist ein markanter Unterschied zum Feldhasen, dessen Nachwuchs mit Fell und offenen Augen das Licht der Welt erblickt“, beschreibt er eine signifikante Differenz zwischen den ähnlich ausschauenden Tieren.

Die Höcks haben ihr Leben den Kaninchen verschrieben. „Es gibt kaum was Schöneres, als nach der Arbeit bei den Tieren zu sein und vom Alltag herunterzukommen“, sagt Florian Höck, während er die letzten Ställe schließt und sein Tagwerk beendet.

