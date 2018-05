22:09 Uhr

Zwei neue Bankfilialen ziehen aufs Lechfeld

Die Raiffeisenbank Bobingen hat zum Jahreswechsel die Filiale in Kleinaitingen geschlossen. Rechts davon, hinter dem Lindenbaum, soll noch in diesem Jahr ein SB-Pavillon mit einem Geldautomaten und einem Kontoauszugsdrucker errichtet werden.

Die Raiffeisenbank Bobingen hat vier Standorte geschlossen – in Oberottmarshausen und in Kleinaitingen gibt es jetzt eine überraschende Lösung.

Von Michael Lindner

Mit dieser Nachricht haben die Bewohner in Kleinaitingen und Oberottmarshausen nicht gerechnet: In etwa vier Monaten wird es in den beiden Gemeinden wieder einen Geldautomaten geben. Aber dabei alleine wird es nicht bleiben: Neben der Bargeldversorgung ist dann auch die persönliche Beratung der Kunden vor Ort sichergestellt. Diese Neuigkeit ist nun offiziell verkündet worden, die eine weitere große Überraschung beinhaltet: Der Nachfolger der Raiffeisenbank Bobingen hat seinen Sitz nur wenige Kilometer entfernt in Schwabmünchen.

Die Raiffeisenbank Bobingen schloss zum Jahreswechsel vier Filialen (wir berichteten). Neben Oberottmarshausen und Kleinaitingen waren auch Straßberg und Bobingen-Siedlung betroffen; nicht einmal mehr ein Geldautomat blieb dort stehen. Nun gibt es zumindest für zwei Gemeinden gute Neuigkeiten. Die Raiffeisenbank Schwabmünchen, wird voraussichtlich ab Mitte September 2018, also nach den Schulferien, zwei Geschäftsstellen in Oberottmarshausen und Kleinaitingen eröffnen. Der Standort der beiden neuen Beratungsstellen ist allerdings ein anderer als bisher und örtlich von den Geldautomaten getrennt.

Geldautomaten sollen ab September stehen

Sowohl in Oberottmarshausen als auch in Kleinaitingen werden zwei baugleiche sogenannte SB-Pavillons errichtet. Diese weniger als zehn Quadratmeter großen, komplett geschlossenen Räume haben teilweise eine Glasfassade. Darin sind jeweils ein Geldautomat und ein Kontoauszugsdrucker integriert, sagt Herbert Jauchmann, Vorstand der Raiffeisenbank Schwabmünchen. Die beiden Pavillons sind baugleich und werden komplett nach den Wünschen der Schwabmünchner Raiffeisenbank gefertigt. „Sie sollen sich hochwertig ins Ortsbild einfügen. Wegen der Lieferzeit ist die Eröffnung für Mitte September 2018 geplant“, sagt Jauchmann.

Der Pavillon in Oberottmarshausen wird am Feuerwehrplatz stehen, dafür muss laut Bürgermeister Gerhard Mößner ein Kastanienbaum weichen. Wie es mit der bisherigen Filiale an der Königsbrunner Straße weitergeht, ist noch nicht geklärt; das Gebäude befindet sich im Besitz der Raiffeisenbank Bobingen. Auf weniger Umstellungen müssen sich die Bürger in Kleinaitingen gefasst machen. Der SB-Pavillon wird direkt rechts neben dem alten Standort an der Hauptstraße errichtet. Die von der Raiffeisenbank Bobingen genutzten Räumlichkeiten im alten Schulgebäude sind laut Bürgermeister Rupert Fiehl inzwischen leer geräumt, der Mietvertrag mit dem Geldinstitut laufe aber weiterhin.

Beratung ist an zwei Tagen pro Woche möglich

Herbert Jauchmann und Günther Wölfle, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank Schwabmünchen, betonen die gute Erreichbarkeit und verkehrsgünstige Lage der beiden SB-Pavillons. Neben der Bargeldversorgung wird auch der Service in den beiden Gemeinden nicht zu kurz kommen. Die Bank mietet Räume in den Rathäusern an, um die Kunden an jeweils zwei Tagen in der Woche beraten zu können. In Kleinaitingen wird das am Dienstag von 7 bis 12.30 Uhr und am Mittwoch von 16 bis 19 Uhr sein, in Oberottmarshausen am Montag von 16.30 bis 19.30 Uhr und am Donnerstag von 8 bis 12 Uhr. Im Erfolgsfall könnte der Service sogar weiter ausgebaut werden. Diese Termine wurden gezielt auf die Öffnungszeiten der Rathäuser abgestimmt, so Jauchmann. Außerdem haben so auch ganztägig Berufstätige die Möglichkeit einer Beratung.

Doch wieso engagiert sich die Schwabmünchner Raiffeisenbank an den beiden Standorten? Die Raiffeisenbank Bobingen stellte dort erst vor wenigen Monaten die Arbeit ein, weil der Betrieb der Filialen und der Geldautomaten nicht mehr rentabel gewesen sei, sagte Bobingens Raiffeisenbank-Vorstand Hans-Jürgen Fröchtenicht im November zu den Gründen. „Wir haben eine andere Geschäftsphilosophie, die eine Ausnahme ist. Bei uns stehen Bodenständigkeit, Menschlichkeit und soziale Kompetenz ganz oben“, sagt Günther Wölfle. Seiner Meinung nach dürfen nicht nur rein betriebswirtschaftliche Gründe bei einer solchen Entscheidung zählen, auch menschliche Werte seien wichtig. „Die Kostenstrategie dominiert bei vielen großen Banken, aber wir sind eine Genossenschaftsbank. Deswegen werden wir entgegen dem Trend diese zwei Filialen eröffnen“, sagt Wölfle.

Andere Banken gaben das Marktgebiet frei

Jauchmann nennt weitere Gründe für das Engagement in Kleinaitingen und Oberottmarshausen: Das Lechfeld sei eine Zukunftsregion; es entstehen Gewerbe- und Wohngebiete. Zudem kamen Bürger aus den Gemeinden auf die Raiffeisenbank zu und fragten nach einer möglichen Unterstützung, da ihr Ort nicht mehr ausreichend versorgt sei. „Andere Banken haben das Marktgebiet quasi freigegeben und wir grenzten direkt südlich davon mit unserer Geschäftsstelle in Graben an. Jetzt sind wir von Obermeitingen bis nach Oberottmarshausen für die Kunden vor Ort“, sagt Jauchmann.

In jede der beiden neuen Geschäftsstellen investiert die Raiffeisenbank zwischen 90000 und 100000 Euro. Wölfle und Jauchmann betonen, dass sie keine genauen Zahlen formuliert haben, in den nächsten drei Jahren wollen sie aber eine klare Entwicklung sehen. „Wir machen aber in drei Jahren nicht wieder zu, falls es nicht wie erhofft laufen sollte“, versichert Wölfle.

Vorteile für ältere Menschen

Die Reaktion auf das Engagement der Schwabmünchner löste in den betroffenen Gemeinden große Freude aus. Kleinaitingens Bürgermeister Rupert Fiehl war sofort „Feuer und Flamme“, als er von dem Angebot aus Schwabmünchen hörte. Der Dialog mit der Bobinger Raiffeisenbank und der Kreissparkasse hätten zuvor zu keinem Erfolg geführt. Mit einem Privatanbieter für einen Geldautomaten sei er in fortgeschrittenen Gesprächen gewesen, aber die „große Lösung“ habe ihn mehr überzeugt. Bürgermeister Gerhard Mößner aus Oberottmarshausen hebt die Vorteile vor allem für die älteren Menschen hervor. „Jede Nahversorgung, die in einem Dorf präsent ist, freut natürlich jeden Bürgermeister“, sagt Mößner. Nun haben die Bürger es selbst in der Hand, was aus dieser Chance gemacht wird.

Wenig Neues gibt es dagegen aus Bobingen, wo in Straßberg und in der Siedlung ebenfalls zwei Filialen zum Jahreswechsel geschlossen wurden. Hauptamtsleiter Thomas Ludwig sprach mit Bürgermeister Bernd Müller über die Lösung in Kleinaitingen und Oberottmarshausen und teilte schriftlich mit: „Wir gehen davon aus, dass der Raiffeisenbank Bobingen die Bürgerinnen und Bürger von Bobingen-Siedlung und Straßberg genauso wichtig sind und haben deshalb um Stellungnahme gebeten, wann hier eine derartige Lösung realisiert wird.“

