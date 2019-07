vor 35 Min.

Zwei neue Gesichter im Vorstand des Bund Naturschutz

Vorsitzender Helmut Elias führt kommissarisch die Kasse. Helmut Schuler und Uwe Schmid verstärken das Führungsteam

Nach einer langjährigen Pause traf sich die Ortsgruppe des Bund Naturschutz Königsbrunn erstmals wieder zu einer Generalversammlung. An diesem Abend musste der gesamte Vorstand neu gewählt beziehungsweise im Amt bestätigt werden. Die Mitglieder erschienen sehr zahlreich.

Vorsitzender Helmut Elias schilderte die Arbeit der Ortsgruppe seit der Gründung im Jahr 1984. Bereits drei Jahre später wurde Elias zum Vorsitzenden gewählt und ist nun seit 32 Jahren ununterbrochen in diesem Ehrenamt tätig. Die heutige Geschäftsstelle im Radl-Eck Elias, Hunnenstraße 21, besteht seit 1986. Neben alljährlichen Aktionen wie beispielsweise dem Radlflohmarkt, Ferienprogramm und Pflegemaßnahmen in der Königsbrunner Heide unterstützte die OG aktiv verschiedene Volksbegehren und -entscheide wie „Mehr Demokratie in Bayern“ oder „Das bessere Müllkonzept“.

In Zusammenarbeit mit den Grünen setzte sich der BN jahrelang für eine Verlängerung der Straßenbahnlinie 3 von Augsburg nach Königsbrunn ein. Neben vielen anderen Aktivitäten diesbezüglich wurden über 5000 Unterschriften von Befürwortern gesammelt und dem damaligen Bürgermeister Metzner übergeben sowie eine große Demo mit einer Papp-Straßenbahn auf der alten B17 organisiert. Heute stehe man hoffentlich kurz vor der Verwirklichung dieses von den Königsbrunnern lang ersehnten Projekts. Das Zuschütten des Gymnasiumweihers verhinderte die OG erfolgreich durch ihren hartnäckigen Einsatz.Bei der anschließenden Wahl wurden Helmut Elias als Vorsitzender und Marianne Sedlmeir als Schriftführerin im Amt bestätigt. Heinrich Niggl, langjähriger Kassenwart der Ortsgruppe, trat aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Wahl an. Der Vorsitzende würdigte seine zuverlässige Arbeit als Kassenwart und bei der alljährlichen Organisation des Radlflohmarkts. Ein Nachfolger als Kassenwart fand sich in der Versammlung nicht, daher übernahm Helmut Elias diese Aufgabe kommissarisch.

Mit Helmut Schuler sowie Uwe Schmidt stellten sich zwei neue Gesichter zur Wahl. Schuler fungiert in Zukunft als stellvertretender Vorsitzender und Uwe Schmidt als Beisitzer.Auf der Unterstützerliste konnten sich alle Königsbrunner Mitglieder eintragen, welche in der Ortsgruppe bei anstehenden Aktionen tatkräftig mithelfen wollen.

Die Anwesenden beschlossen, keine regelmäßigen Sitzungen abzuhalten, sondern nur „Bedarfstreffen“, wenn aktuelle Probleme anstehen. (AZ)

