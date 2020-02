vor 37 Min.

Zwergennest für die Kleinsten

Wie das Angebot der Kolpingsfamilie funktioniert

Buben und Mädchen sollen sich sanft von den Eltern lösen können:

Eine Alternative zur klassischen Krippenbetreuung bietet die Kolpingsfamilie in Bobingen mit dem Zwergennest.

Jedes Kind soll die Möglichkeit erhalten, individuell nach Interesse und Tempo gefördert zu werden. Gemeinsames Basteln, Singen und Musizieren sowie der Ausflug zum Spielplatz oder ein kleiner Spaziergang gehören fest zum Tagesablauf. Wie das in der Praxis aussieht, können sich interessierte Familien am 21. Februar von 15.30 bis 17 Uhr im zweiten Stock des Laurentiushauses die Räumlichkeiten des Zwergennestes anschauen und dabei ihre Betreuerinnen kennenlernen.

Dieses „Nest für Kleinkinder“ ist eine Alternative zur Kinderkrippe. Aktuell werden die Nestkinder in der Gruppe Zwergennest an zwei Tagen in der Woche betreut.

„In unserer Vorkindergartengruppe werden maximal zehn Kinder von 21 Monaten bis drei Jahren an zwei Vormittagen in der Woche von einer Gruppenleiterin und einem Elternteil betreut“, berichten Marisa Yilmaz und Imke Nees. „Es gab schon Einiges abzuwägen, als wir die Nestgruppe ins Leben gerufen haben“, erinnert sich Josef Bühler, der Vorsitzende des Kulturpreisträgers 2019. Doch habe man sich im Sinne Adolph Kolpings bewusst entschieden, diesen Schritt zu gehen.

Die Nachfrage nach einem zweitägigen Betreuungsangebot war phasenweise so groß, dass es sogar zwei Gruppen parallel gab. „Hilfe zu bieten und dabei noch Werte zu vermitteln, das macht uns aus“, weiß Bühler, „und so ist das Erlernen von Hilfsbereitschaft und Rücksichtnahme, von Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein ein wichtiger Baustein unserer Kinderbetreuung.“ (SZ)

Nähere Infos zur Voranmeldung sind im Internet auf der Kolping Homepage unter www.kolping-bobingen.de/angebote/zwergennest/ zu finden.

