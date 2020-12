12:00 Uhr

Zwischen Brexit und Corona: Eine Königsbrunnerin wird Britin

Verena Jung hat einen langen Weg hinter sich gebracht, um die britische Staatsbürgerschaft zu erhalten. Der britische Pass (blau) in ihrer Hand ist nicht echt, sondern soll nur zeigen wie er aussehen wird, wenn sie ihn demnächst bekommt. Vorher muss sie noch bei einer feierlichen Zeremonie den Treueeid auf die Königin ablegen.

Plus Brexit und Corona wirbeln Verena Jungs Alltag in London durcheinander. Doch wirklich gestresst hat die Königsbrunnerin der Versuch, Britin zu werden.

Von Claudia Deeney

Für die Einwohner Großbritanniens wäre 2020 auch ohne Pandemie ein Jahr der Umwälzungen geworden: Der anstehende Austritt aus der EU samt seiner endlosen Diskussionen über einen Handelsvertrag, ein Premierminister, der viel redet, aber nur selten liefert. Dazu kommt das Corona-Virus, das sich mit hohen Infektions- und Todeszahlen niederschlägt und jetzt sogar zu Grenzschließungen seitens vieler Länder führt. Die Königsbrunnerin Verena Jung lebt seit 13 Jahren in London. Um bleiben zu können, hat sie sich einen britischen Pass besorgt und dabei ihre eigene Odyssee erlebt.

Verena Jung macht sich Sorgen um Großbritannien, vor allem darum, wie es nach dem Brexit weitergehen wird: „Ich habe große Bedenken und sehe die Entwicklung ziemlich skeptisch.“ Seit acht Jahren ist die Tochter von Königsbrunns Dritter Bürgermeisterin Ursula Jung und Alwin Jung (Fraktionsvorsitzender der Grünen im Stadtrat) ehrenamtlich bei der „Foodbank“ tätig und sieht die sozialen Entwicklungen mit Sorge: „Wir geben Essenspakete an Bedürftige aus. Schon seit März dieses Jahres hat sich die Situation dramatisch verschärft.“ Auch der Pandemie geschuldet, habe die Organisation vor Ort fünfmal mehr Menschen zu versorgen als vorher und wie sie verdeutlicht: „Uns geht das Essen aus und nun kommt auch noch der Brexit dazu.“

Von Königsbrunn ging Verena Jung über Bozen nach London

Der anstehende Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU schafft nicht nur für Unternehmen viele Unsicherheiten. Viele Briten, die im EU-Ausland leben, haben sich dort um die zweite Staatsangehörigkeit bemüht. Und umgekehrt gilt das natürlich auch. Verena Jung ist 46 Jahre alt und sah vor der Diskussion um den Brexit keine Notwendigkeit, sich neben ihrer deutschen auch um die britische Staatsbürgerschaft zu bemühen. 2007 wechselte sie von Italien nach Großbritannien und das war innerhalb der EU auch gar kein Problem.

Mit der europäischen Arbeitserlaubnis ausgestattet, ging die Königsbrunnerin nach dem Studium Multi-Media-Design an der Hochschule Augsburg erst nach Bozen, um dort in einer Firma Erfahrungen im Berufsleben zu sammeln. In Südtirol machte sich die junge Frau nach zwei Jahren selbstständig und wechselte nach weiteren zwei Jahren direkt nach London.

London bietet Verena Jung schier unendliche kulturelle Möglichkeiten

In der britischen Hauptstadt fühlte sie sich von Anfang an wohl. Beruflich klappte es sehr schnell, wie sie erklärt: „Hier ist die Freelancer-Kultur sehr gut verankert. Ich arbeite jetzt freiberuflich als Digital-Designer, mein eigentlicher Job nennt sich „User-Interface-Designer.“ Sie ist darauf spezialisiert, digitale Produkte zu konstruieren und zu designen. „In London gibt es viel Arbeit für mich“, sagt Jung. Das sei einer der Punkte gewesen, die britische Staatsbürgerschaft zu beantragen.

Das andere sei das Großstadtleben und die unendlichen Möglichkeiten, die die britische Hauptstadt bietet. „Wenn man hier einen Kurs sucht für marokkanische Knüpfkunst, dann findet man den auch“, sagt Jung. Sie selbst liebt es in diversen Locations kleine noch unbekannte Bands der Rock-Szene zu entdecken und einfach zu einem Event zu gehen. Dass ihr die Musikleidenschaft einmal helfen würde, offiziell anerkannte Britin zu werden, konnte sie noch nicht ahnen. Und auch nicht, wie viel Durchhaltevermögen sie für diesen Schritt brauchen würde.

Großbritannien: Ohne Anwalt keine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis

In Großbritannien gibt es kein Einwohnermeldeamt wie es in Deutschland bekannt ist. Als die Diskussionen um den Brexit vor zwei Jahren immer lauter wurden, bemühte sich Verena Jung als erstes um eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung: „Und wurde insgesamt fünf Mal abgelehnt!“ Sie konnte es nicht fassen und nahm sich einen spezialisierten Anwalt, der ihr beim Papierkram helfen sollte. „Es war ein absolut traumatisches Erlebnis. Ich bin zwar zäh, aber wenn wieder ein großer brauner Umschlag mit meinen eingereichten Papieren in meinem Briefkasten lag, hatte ich richtig Stress", sagt sie.

Bewegung kam erst in die Sache als sie Papiernachweise der letzten fünf Jahre in Massen einreichte: sämtliche Kostenabrechnungen ihrer Wohnung, Fernseh-, Internetgebühren, Wasser-, Gas- und Telefonrechnung alles auf ihren Namen ausgestellt. Das überzeugte offenbar, sie galt als identifiziert und hielt nach dem sechsten Anlauf die ersehnte Aufenthaltsgenehmigung in den Händen. „Dagegen war die Prozedur zum Erhalt der britischen Staatsbürgerschaft viel einfacher für mich, dank meiner ausgiebigen Erfahrung mit den Ämtern“, sagt die 46-Jährige heute fröhlich.

Der britische Einbürgerungstest fiel der Königsbrunnerin leicht

Für den abzulegenden Test „Life in the UK“ kaufte sie sich das entsprechende Buch, um auf alle Fragen rund um die britische Geschichte, Monarchie und Gesetze vorbereitet zu sein. „Acht Minuten habe ich bei der Prüfung nur gebraucht, obwohl ich ziemlich aufgeregt war“, erzählt Jung. Den Sprachtest empfand sie als relativ einfach, auch weil sie eine ebenfalls sehr gut englischsprechende Partnerin in der Konversation hatte: „Wir haben uns prima über Yoga unterhalten.“

Nach Prüfungen und weiterem Papierkram ist Jung fast am Ziel: „Nun muss ich nur noch meinen Treueeid auf die Queen schwören, dann bekomme ich meinen britischen Pass.“ Ihre deutsche Staatsbürgerschaft behält sie selbstverständlich und sie wäre auch zum Weihnachtsfest gerne nach Königsbrunn gekommen. Der Flug war schon gebucht, aber durch die rasante Entwicklung in der Covid-19-Pandemie hat sich Verena Jung noch vor den Grenzschließungen entschieden, in London zu bleiben.

