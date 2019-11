13.11.2019

Zwischen Kraftwerk und Dudelsack

Mistcapala zeigen beim Gartenbauverein Königsbrunn ihre Vielseitigkeit an den Instrumenten und bei der Charakterdarstellung. Wie sie das Publikum direkt einbinden

Von Andrea Collisi

Wie jedes Jahr hatte der Gartenbauverein seine Mitglieder und Gäste eingeladen zum besonderen Abend mit Verköstigung und Musikkabarett. Nach den beiden Damen „Die Primatonnen“ im vergangenen Jahr war nun also das Mistgabel-Männerquartett gekommen.

„Mistcapala“, wie erklärt wurde, sei mittelhochdeutsch, hochdeutsch eben Mistgabel. Diese vierzinkige Gabel setzt sich zusammen aus: Tobias Klug, in der Hauptsache Kontrabassist und Sänger, kann aber auch überzeugend die Rolle des frustrierten und kampfeslustigen italienischen Kellners darstellen. Armin Federl, vorrangig am Akkordeon, welches er gut zu ziehen weiß und ihm die notwendige Deckung liefert für die nicht geschlossene Hose, wenn er nach der Pause zu spät zurück auf die Bühne kommt. Vitus Fichtl spielt neben Drehleier und Bassmandoline allerlei andere Musikinstrumente und beweist, dass man ein Goofy-Kostüm schon ganz treffend hinbekommt, indem man schnell die Socken auszieht und den schwarzen Slip aus der Hose auf den Kopf zieht. Tom Hake, das Allroundtalent, ob musikalisch oder schauspielerisch. Im Lauf des Abends mimt er den überkorrekten Schweizer Grenzbeamten ebenso überzeugend wie den stetig polternden Hausmeister, den nörgelnden Mietshaus-Grantler. Er gibt sich ungeniert die Blöße in Lack und Leder und glänzt in einer „Howie“-Parodie. Dazu bietet er viele Dialekte und Musikinstrumente auf, allen voran den „unterfränkischen Dudelsack“.

Die vier Herren imponieren mit ihrer hochgradigen Musikalität und Variabilität, bei der sie im Einzelgesang oder mehrstimmig und miteinander-ineinander eigenkomponierte Stücke darbieten ebenso wie auch bei rhythmisierten Coverversionen.

Die kommen beim Publikum natürlich gut an wie beispielsweise das Kraftwerk-Cover von „Das Model“ oder „Da, da, da“ von der Gruppe Trio, an dem Abend der Rausschmeißer als dritte Zugabe. Aber auch ruhige, melodiöse Stücke gefallen. Hier ist es natürlich auch die Faszination an der Vielfalt der Instrumente mit Dudelsack und Drehleier oder dem Stampftopf neben unter anderem Mandoline, Flöte, Klarinette, Gitarre.

Es ist diese besondere Mischung, die sie zwischen Blödeleien vom Feinsten und Hintersinnigem bieten. Mitunter kommt auch schwarzer Humor dazu, wie bei Frau Basedows prämiertem Schoßhündchen, das im Rachen des Huskys landet, oder der bösen Umdichtung von „Frühling lässt sein blaues Band“ zum Jagdgedicht, dicht gefolgt von einer Vertonung von Heinz Erhardts „Jagd-Ballade“. Das kam im Publikum nicht so an, hier waren sogar Buhrufe zu hören. Die Frage ist: Waren da jetzt viele Jäger darunter oder Tierschützer oder hat man die feine Ironie und Persiflage nicht erkannt?

Die Besucher in der ersten Reihe wurden munter eingebaut in die Sketche oder Gesänge. So erging es Jürgen Müller von der Königsbrunner Zeitbörse, als er im Howard-Carpendale-Double schmachtend angesungen und aufgefordert wurde, doch nach dem Konzert noch in die Garderobe zu kommen. Zuvor war er vom Grantler mit der feuchten Aussprache benässt und hinterher beinahe mit dem zusammengeknüllten mehrfach benutzten Schnupftuch wieder getrocknet worden. Doch Müller, wie man ihn kennt, machte den Spaß mit.

Nach dem Programm des Landsberger Herrenquartetts erklärte Roland Neider vom Vorstand des Gartenbauvereins nochmals die Modalitäten und Pläne zum neuen Leader-geförderten Gartenbauzentrum, das gebaut wird. Er warb mit Uli Grassinger für die Spenden-Backsteine mit Namensplaketten, aus denen ein Brunnen auf dem neuen Gelände gebaut wird.