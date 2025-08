Mit 100 Euro über die Runden kommen in Peru: Kilian Zaß aus Bobingen startet Freiwilligendienst

Wie sind Sie auf den Weltfreiwilligendienst aufmerksam geworden?

KILIAN ZASS: Ich habe bei Hilti eine Ausbildung zur Servicefachkraft für Dialogmarketing gemacht. Das war reine Büroarbeit und hat mir nicht so sehr getaugt, ich wollte eher in den sozialen Bereich gehen. Meine Eltern arbeiten beide beim Bistum Augsburg und haben mich auf den Freiwilligendienst aufmerksam gemacht.

Dann interessiert Sie der Lehrerberuf auch unabhängig von dem Freiwilligendienst?

ZASS: Ja. Ich kann meiner Meinung nach sehr gut mit Menschen umgehen. Da dachte ich mir, ich probiere mal ein Jahr als Lehrkraft aus, um zu sehen, ob der Beruf etwas für mich ist. Vielleicht studiere ich Lehramt, wenn ich zurückkomme.

Was genau machen Sie an der Schule in Peru?

ZASS: Ich helfe Lehrkräften beim Unterrichten von Kindern aus sozial schwächeren Verhältnissen. Teils haben die Kinder eine Behinderung. Wenn die Kinder Fragen haben und der Lehrer beschäftigt ist, stehe ich als Ansprechpartner bereit. Vielleicht darf ich auch mal selbst unterrichten.

Wie bereiten Sie sich auf die Reise vor?

ZASS: Die anderen sechs Freiwilligen und ich hatten drei Seminare zur Vorbereitung. Da ging es um Selbstverteidigung und interkulturelle Kommunikation. Ich fühle mich sehr gut vorbereitet. Alles Organisatorische übernimmt das Bistum Augsburg. Ich musste nur ein paar Formulare unterschreiben.

Finanziert das Bistum auch Ihr Leben in Peru?

ZASS: Ich werde bei einer Gastfamilie wohnen. Vom Bistum bekomme ich pro Monat 300 Euro. Zwei Drittel davon gehen an meine Gastfamilie für Unterkunft und Essen. 100 Euro habe ich zur freien Verfügung. In Peru reicht das, um gut über die Runden zu kommen.

Kennen Sie Ihre Gastfamilie schon?

ZASS: Nein, ich bin der Erste, der Teil dieser Familie wird. Allerdings ist meine Gastmutter eine Verwandte von einer Frau, die schon jahrelang Freiwillige beherbergt. Daher kennen meine Vorgänger im Freiwilligendienst aus dem letzten Jahr die Familie, in die ich jetzt komme. Sie haben mir gesagt, dass ich in eine super Familie komme und wirklich Glück habe. Das beruhigt mich schonmal.

Was wissen Sie über die Gegend, in die Sie kommen?

ZASS: Die Stadt Huaura liegt nur zehn Minuten vom Meer entfernt. Da werde ich öfter mal baden gehen.

Welche Herausforderungen sehen Sie auf sich zukommen?

ZASS: In erster Linie die Kommunikation. Ich lerne gerade erst Spanisch. Mit den Peruanern, die im Austausch nach Deutschland kommen, habe ich mich schon unterhalten können. Ich verstehe sie und sie verstehen mich – das beruhigt ungemein! Trotzdem ist die Kommunikation eine Herausforderung. Ich bin kein Muttersprachler und werde nicht alles direkt verstehen.

Worauf freuen Sie sich besonders?

ZASS: Ich freue mich auf das Essen! Die Peruaner, mit denen ich mich unterhalten habe, haben mir viele Speisen empfohlen, die ich unbedingt probieren möchte. Generell finde ich neue Bräuche und Kulturen spannend. Ansonsten möchte ich Sehenswürdigkeiten besuchen, vor allem das Machu Picchu und den Regenbogenberg Vinicunca. Weil Peru auf der Südhalbkugel liegt, ist dort im Januar und Februar Sommer. Meine Eltern werden mich dann für zwei Wochen besuchen und mit mir eine Rundreise machen. Das wird mein Highlight.

Sind Sie nervös?

ZASS: Ich würde nicht von Nervosität sprechen. Es ist eher eine Art Ungewissheit. Ich reise ans andere Ende der Welt und weiß nicht, was auf mich zukommt. Aber das sind Herausforderungen, die ich meistern möchte. Dafür bin ich sehr offen.

Inwiefern ist der Freiwilligendienst für Sie religiös motiviert?

ZASS: Ich denke, dass es mit oder ohne Religion immer richtig ist, etwas Gutes zu tun. Auch, wenn es nur im Kleinen ist. Es ist großartig, wenn man die Chance bekommt, Leuten zu helfen und im Gegenzug die Kultur kennenlernt. Das ist etwas anderes, als wenn man nur als Urlauber dort ist. So lernt man auch die Arbeiterschicht kennen, die ganz normalen Peruaner.

Was ist Ihr Ziel, damit Sie das Jahr als gelungen betrachten?

ZASS: Einfach durchhalten, auch wenn es mir mal schlecht gehen sollte. Durchhalten und das Jahr so gut es geht bewältigen. Auch der Glaube gibt mir Rückhalt. Ich hoffe, viele schöne Erfahrungen und Erinnerungen zu sammeln, die ich mal meinen Kindern erzählen kann.

Vielen Dank für das Gespräch!

Zur Person Der 18-jährige Kilian Zaß aus Bobingen leistet seinen Freiwilligendienst für das katholische Projekt Santa Barbara. In Huaura in Peru wird er an einer Grundschule Lehrern bei der Arbeit assistieren. Die Aussendungsfeier der sieben Freiwilligen mit Bischof Dr. Bertram Meier fand am Sonntag im Exerzitienhaus St. Paulus in Leitershofen statt. Für Zaß beginnt die lange Reise am Mittwoch. Nur er geht nach Peru, während die anderen Freiwilligen nach Uganda, Chile und Tansania ausschwärmen.