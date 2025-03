Navi bedient: Auto überfährt Leitpfosten

Sein Navigationsgerät bediente ein 33-jähriger am Mittwochmorgen, als er auf der Staatsstraße 2026 zwischen Walkertshofen und Langenneufnach unterwegs war. Das hatte Folgen.

Der Mann war nach eigenen Angaben abgelenkt und geriet dadurch zu weit nach rechts in den Straßenbegrenzungsstreifen. Mehrere Verkehrsleitpfosten wurden überfahren und das Fahrzeug beschädigt. Die Feuerwehr rückte an, um ausgelaufene Fahrzeugflüssigkeiten abzubinden. Der 33-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und musste am Unfallort vom Rettungsdienst behandelt werden. Das Auto wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf rund 5000 Euro geschätzt. (AZ)