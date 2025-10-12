„Vom Schutzmann zum Kriminalbeamten.“ So beschrieb Martin Wilhelm, Polizeipräsident des Präsidiums Schwaben Nord, den Werdegang vom scheidenden Bobinger Polizeichef Reinhard Weiß. Rund dreieinhalb Jahre lang hat der in Bobingen lebende Weiß die Polizeiinspektion geführt. Er wurde von seinem Stellvertreter Tobias Kellermann als guter Vorgesetzter und Kollege gelobt. Vor allem von seinem reichen Erfahrungsschatz als Ermittler bei der Kriminalpolizei, dort war er viele Jahre bei der Mordkommission beschäftigt, hätten die Mitarbeitenden in der Polizeiinspektion sehr profitiert. Polizeipräsident Martin Wilhelm ging in seiner Rede auf die Zeit ein, in der Bobingens scheidender Polizeichef als Kriminalbeamter tätig war. „Es waren rund 19 Jahre, die du als Ermittler gearbeitet hast. Dort musstest du schwerwiegende Erfahrungen machen“, sagte Wilhelm. Die wohl schwierigste Zeit dürfte wohl die gewesen sein, als Reinhard Weiß, zusammen mit seinem Team im Mordfall um den im Dienst erschossenen Polizeibeamten Mathias Vieth ermittelte. Aber auch als Chef der Bobinger Polizeiinspektion, die ja immerhin verantwortlich sei für rund 50.000 Menschen, habe Weiß gute Arbeit geleistet. „Es ist dir und deiner Mannschaft gelungen, die Kriminalitätsrate im Bereich der Inspektion um über acht Prozent zu senken. Gleichzeitig ist die Aufklärungsquote um fünf Prozent gestiegen. Das Präsidium Nord liegt über dem bayerischen Schnitt. Du liegst noch über unserem Schnitt. Das ist schon verdächtig“, scherzte Polizeichef Wilhelm.

„Ich hatte ein erfülltes Berufsleben.“ , Reinhard Weiß

Polizeihauptkommissar a.D. Weiß selbst, sagte zu seinem Abschied: „Ich hatte ein erfülltes Berufsleben.“ Natürlich sei seine Zeit bei der Mordkommission prägend gewesen. Neben dem Mordfall Vieth habe es aber noch weitere gegeben. So zum Beispiel sei er auch beteiligt gewesen an der Aufklärung eines sogenannten „Cold Case“. Einem Prostituiertenmord, der damals schon 19 Jahre zurückgelegen hatte. Auch die Klärung der Tötung des Feuerwehrmannes 2019 auf dem Königsplatz sei in seine Dienstzeit gefallen. „Diese Ermittlungen sind immer mit tragischen Umständen verbunden und gleichzeitig große Herausforderungen.“ Aber Weiß war auch gerne Polizeichef in Bobingen. „Die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Kommunen war noch einmal eine ganz neue Herausforderung“, sagte Weiß. Im Gespräch nach der offiziellen Feierstunde sagte Weiß, der ja bereits einige Wochen nicht mehr im Dienst ist, dass es für ihn schon eine Umstellung sei, jetzt im Ruhestand zu sein. „Aber ich bin es langsam angegangen. Da ich noch einige Urlaubstage abzubauen hatte, konnte ich die Umstellung schrittweise angehen. Momentan fühlt es sich aber noch eher wie ein langer Urlaub an“, so Weiß. Aber so richtig als Ruheständler fühle er sich noch nicht. Und er könne sich vorstellen, dass er nach einiger Zeit auch wieder etwas arbeiten werde. Was genau, dazu wollte er sich noch nicht festlegen.

Reinhard Weiß zu Beginn seiner Amtszeit in Bobingen. Foto: Elmar Knöchel

Es gab einige schwierige Einsätze

Auf die Frage, ob er mit den Kollegen mitfühle, die in den letzten Tagen schwierige Einsätze zu bewältigen hatten, sagte Weiß: „Ich war längere Zeit im Urlaub und habe nicht so viel mitbekommen. Aber speziell bei der Vermisstensuche der letzten Tage, da denkt man schon an die Kollegen.“ Da sei immer Druck dahinter, denn man wolle ja, wenn möglich, diese Personen noch lebend finden. In seine Amtszeit seien einige außergewöhnliche Einsätze gefallen. Wie zum Beispiel die Ereignisse rund um die Rodung des Wehringer Auwalds, dazu Einsätze bei verschiedenen Unwettern und eine Vermisstensuche, die damals zu einem guten Ende geführt hatte. Die Feierstunde zum Abschied von Reinhard Weiß war auch gleichzeitig der offizielle Amtsantritt für seinen Nachfolger im Amt, Martin Binder.

Der Nachfolger hat bereits viel Einsatzerfahrung

„Hier kommt ein Mann mit großer Einsatzerfahrung“, sagte Polizeipräsident Wilhelm. Denn Binder hatte in seiner Zeit in der Polizeiinspektion Augsburg Süd als Einsatzchef einiges zu bewältigen. So zum Beispiel die Heimspiele des FC Augsburg. „Martin hat den FCA in der Bundesliga gehalten. Kaum ist er weg, steht der FCA in der Tabelle hinten“, kommentierte Wilhelm. Aber auch die Einsätze während der Europameisterschaft und diverse Unwetterlagen seien fordernd gewesen. Viel Zeit zur Eingewöhnung in Bobingen hatte Binder nicht. Denn es sind gleich mehrere besondere Einsatzlagen entstanden. Die Vermisstensuche der letzten Tage, die noch nicht abgeschlossen ist, eine Messerstecherei in einem Bobinger Arbeiterwohnheim und ein Fall von Randale auf der Dienststelle. „Es gibt Kollegen, die bringen bestimmte Einsätze im Handgepäck mit“, sagte Polizeichef Wilhelm dazu. Aber es sei gut, dass mit Martin Binder ein Polizeichef mit viel Einsatzerfahrung seien Dienst tue.

„Wir wollen eine bürgernahe Polizei sein“

In einem Gespräch vor der Feier sagte Bobingens neuer Polizeichef Martin Binder: „Es war tatsächlich mein Kindheitstraum, einmal zur Polizei zu gehen.“ Zunächst habe er aber eine Ausbildung zum Bankkaufmann abgeschlossen. Zu seiner Entscheidung, danach zur Polizei zu gehen, sagte er: „Ich habe es nie bereut.“ An dieser Arbeit schätze er die Vielseitigkeit. „Man muss Stress bewältigen können, kommunikativ sein und mit Menschen umgehen können. Gleichzeitig brauche es aber auch ein gutes Maß an Kritikfähigkeit.“ Wenn er auf seine bisherige Zeit als Polizist zurückblicke, sagt der 51-Jährige, dann stelle er fest, dass sich die Gesellschaft verändert habe. „Die Herausforderungen sind globaler geworden. Die steigende Gewaltkriminalität hängt auch mit dem sozialen Umfeld zusammen. Vor allem der Einsatz von Messern habe in jüngster Zeit spürbar zugenommen“, sagte Binder. Dazu kämen neue Kriminalitätsfelder wie Cyberkriminalität und Betrugsfälle im Internet. Wichtig sei ihm, dass die Polizeiinspektion Bobingen, die ja auch für die Stadt Königsbrunn, Wehringen und Oberottmarshausen zuständig ist, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger hat. „Wir wollen ein gutes Verhältnis mit den Menschen, zu deren Schutz wir ja da sind“, so Binder.

Martin Binder ist ab sofort der neue Chef der Bobinger Polizeiinspektion. Foto: Elmar Knöchel

Das Wohlergehen seiner Mitarbeitenden ist ihm wichtig

Aber auch ein guter Kontakt zu seinen Mitarbeitenden sei ihm wichtig. Was er an der Tätigkeit als Chef einer Polizeiinspektion schätze, sei auch die Möglichkeit, immer auch an größeren Einsätzen als Einsatzleiter dabei sein zu können. Dabei sei es als Chef wichtig, die Kolleginnen und Kollegen im Blick zu haben, um bei Problemen reagieren zu können. Das sei Teil seiner Fürsorgepflicht für die Beamtinnen und Beamten. Gerade nach schwierigen Einsätzen sei ihm eine gute Nachbearbeitung wichtig. Zu seinen vordringlichen Zielen gefragt, sagte Binder: „Wir wollen eine bürgernahe Polizei sein, die man auch ansprechen kann. Dazu gehört natürlich die Bereitschaft zur Hilfeleistung. Und ich möchte auch, sooft es geht, die Menschen aus eigener Initiative heraus ansprechen, um im Dialog vielleicht Ängste und Befürchtungen ausräumen zu können.“ Die Polizeiarbeit habe sich verändert und darauf müssten sich die Beamtinnen und Beamten einfach einstellen. „Die Arbeit als Polizist ist schnelllebiger geworden. “Was gestern noch gut war, kann heute schon problematisch sein.“