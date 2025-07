Gewöhnlich, außergewöhnlich: Schüler sind mit ihrem Abschluss gut versorgt

Die Abschlussfeier an der Leonhard-Wagner-Mittelschule fand unter dem Motto „Gewöhnlich Außergewöhnlich“ statt. Insgesamt 13 Schüler der Praxisklasse, 52 Schülerinnen und Schüler der 9. Regelklasse, die den Qualifizierenden Abschluss (QA) erreichten, sowie 42 Schüler der M10, die den Mittleren Schulabschluss (MSA) bestanden, wurden für ihre Leistungen gewürdigt. 60 Prozent der Schüler haben den QA und alle den MSA erreicht. Rektor Johannes Glaisner betonte, dass die Schüler zwar „gewöhnlich“ seien, weil sie den Alltag kennen, doch vor allem „außergewöhnlich“, weil sie bereit seien, alles zu meistern, was auf sie zukommt.

Auf die Lehrkräfte kommt es an

Bürgermeister Lorenz Müller hob hervor, dass niemand wirklich wisse, was in ihm stecke, bis man es ausprobiere – und genau das hätten die Schüler sehr gut gemacht. Die Elternbeiratsvorsitzende Anne Pfnür verglich den Jahrgang mit einer Sportlerkarriere: „Es kommt auch auf die Trainer an und in diesem Fall waren die Lehrkräfte außergewöhnlich engagiert.“ Die Moderation der Veranstaltung übernahmen Vincenco Cena und Tim Schmid, die die Feier kurzweilig und unterhaltsam gestalteten. Besonders emotional war die Dankesrede der Schüler, in der sie alle Lehrkräfte würdigten, die sie bereits in den unteren Jahrgangsstufen begleitet hatten. Für die musikalische Unterhaltung sorgten Afifi Adem und Lena Resch am Klavier, Tina Wörle und Andreas Breunig mit Gesang und Gitarre sowie eine Zumbagruppe. (AZ)

Die Besten Qualifizierender Abschluss: Kimberly Schulz (9c): 1,4 Adem Afifi (9d): 1,9 Mittlerer Schulabschluss: Magdalena Kugelmann (10aM): 1,5 Lena Altkirch (10bM): 1,7 Niklas Rudin (10aM): 1,9 Schuster Morice (10aM): 1,9 Praxisklasse: Denise Heinrich Sonderehrung für außergewöhnliche Leistungen: Alexander Reichenberger, 9c Adem Afifi, 9d Imo Mögele, 9e Prabhjot Kaur, 9e Mia Schroeder, 10aM

