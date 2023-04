Satellites sind die Sportstars des Monats

Die Schwabmünchner Volleyballer setzen sich unserer Wahl "Sportstars des Monats März" durch.

Um Mitternacht endete die Abstimmung zum Sportstar des Monats März. Und es war spannend bis zum Schluss. Die Volleyballer des TSV Schwabmünchen und Eishockeyspieler Tim Bullenheimer vom EHC Königsbrunn lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, in dem schließlich die Volleyballer die Nase vorne hatten und sich die Sportstars-Trophäe sicherten.

5 Bilder Das sind die Sportstars des Monats März im Landkreis Augsburg Foto: AZ

Insgesamt wurden 169 Stimmen für die Double-Gewinner abgegeben. Die Satellites haben mit 15 Siegen in 15 Spielen nicht nur einen Durchmarsch in der Bezirksliga geschafft, sondern sich danach auch noch den Bezirkspokal gesichert. In der kommenden Saison spielen die Sportstars des Monats März in der Landesliga Süd/West. Auf Tim Bullenheimer, der allein in den Finalspielen um die bayerische Meisterschaft sieben Tore für den EHC Königsbrunn erzielt hat, entfielen 125 Stimmen. Auf Platz drei landeten bei der ersten Wahl zum Sportstar des Monats die Handball-Frauen der SG 1871 Augsburg/Gersthofen mit 37 Stimmen vor Fußballer Klaus Erlinger vom TSV Mittelneufnach (32) und Fußballerin Anna Scheifele vom CSC Batzenhofen-Hirblingen (18).

Ihr Favorit war diesmal nicht dabei? Dann gibt es in wenigen Wochen die nächste Chance. Auch für den Monat April zeichnen wir wieder den Sportler, die Sportlerin oder das Team des Monats aus. Schicken Sie uns ihren Vorschlag in einer Mail an sportredaktion.landbote@augsburger-allegemeine.de mit dem Betreff „Sportstar“. Ihre Vorschläge können Sie bis spätestens Dienstag, 2. Mai, einreichen. Die Abstimmung veröffentlichen wir einige Tage später auf unserer Internetseite. (AZ)