Streuobst kann auch in Aletshofen abgegeben werden

Die IG Streuobstwiese Stauden sammelt Obst, um daraus Staudenapfelsaft herzustellen. Reife Äpfel und Birnen sollten möglichst am selben Tag geerntet werden. Faules Obst gehört selbstverständlich nicht in die Säcke – es wird nur einwandfreie Ware angenommen. Das Obst oder die Bäume dürfen nicht gespritzt sein.

Abgabe an zwei Orten möglich

Voraussichtliche Sammeltermine sind am 20. September und 11. Oktober, jeweils von 13 bis 14 Uhr in Fischach auf dem Festplatz bei der Feuerwehr (organisiert vom OGV Willmatshofen) und von 14 bis 15 Uhr in Aletshofen (Hausnummer 2) bei Christian Müller. Die Obstmengen werden direkt vor Ort vergütet und ausbezahlt. Es werden pro 100 Kilogramm Äpfel für Nichtmitglieder 20 Euro, für Mitglieder 22 Euro und für Bioäpfel 26 Euro (nur für Vereinsmitglieder, deren Bäume zertifiziert sind) ausgezahlt. Für 100 Kilo Birnen werden je zwei Euro mehr ausgezahlt als für Äpfel.

Äpfel und Birnen nur getrennt abgeben

Angeliefert werden sollte das Obst in Säcken (nicht zu groß, wegen des Gewichts, denn die Helfer müssen die Säcke auf die Waage heben und dann in den Sammelcontainer bringen), Äpfel und Birnen unbedingt getrennt. Die Säcke oder Kisten, in denen Äpfel angeliefert werden, werden sofort wieder zurückgegeben. Birnen müssen in separaten Säcken abgegeben werden, die Säcke bleiben bei der Sammelstelle bis zur Anlieferung in der Mosterei, deshalb können Säcke als Ersatz auf Nachfrage auch mitgenommen werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Mehr Informationen zur Abgabe gibt es online unter www.staudensaft.de. (AZ)