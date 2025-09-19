AfD-Plakat am Bahnhof – dürfen Parteien außerhalb von Wahlzeiten so werben?

Die nächste Wahl in der Region steht am 8. März 2026 an. Dann werden Stadt- und Gemeinderäte, Bürgermeister, der Kreistag und der Landrat gewählt. Das bedeutet auch, dass sich die Zahl der Plakate an den Straßen deutlich erhöhen wird. Auch auf den großen, gewerblichen Plakaten wird dann viel politische Werbung zu sehen sein. Üblich ist dies in einem Zeitraum von sechs Wochen vor der Wahl. Doch schon jetzt wirbt die AfD auf einer gewerblichen Plakatwand in der Nähe des Schwabmünchner Bahnhofs.

