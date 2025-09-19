Icon Menü
AfD-Plakatwerbung am Bahnhof: Ist das außerhalb von Wahlzeiten erlaubt?

Schwabmünchen

AfD-Plakat am Bahnhof – dürfen Parteien außerhalb von Wahlzeiten so werben?

Ein großes Plakat der AfD-Bundestagsfraktion sorgt in Schwabmünchen für Irritationen. Welche Regeln gibt es für die Plakatwerbung von Parteien?
Von Christian Kruppe
    Nahe des Schwabmünchner Bahnhofs hängt – außerhalb von Wahlkampfzeiten – ein Plakat der AfD.
    Nahe des Schwabmünchner Bahnhofs hängt – außerhalb von Wahlkampfzeiten – ein Plakat der AfD. Foto: Marco Keitel

    Die nächste Wahl in der Region steht am 8. März 2026 an. Dann werden Stadt- und Gemeinderäte, Bürgermeister, der Kreistag und der Landrat gewählt. Das bedeutet auch, dass sich die Zahl der Plakate an den Straßen deutlich erhöhen wird. Auch auf den großen, gewerblichen Plakaten wird dann viel politische Werbung zu sehen sein. Üblich ist dies in einem Zeitraum von sechs Wochen vor der Wahl. Doch schon jetzt wirbt die AfD auf einer gewerblichen Plakatwand in der Nähe des Schwabmünchner Bahnhofs.

