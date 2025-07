Autofahrer wehrt sich gegen Polizeikontrolle in Königsbrunn

Mit Handfesseln musste sich ein Autofahrer am Freitag einer Blutentnahme im Krankenhaus in Bobingen unterziehen. Wie die Polizei berichtet, wurde der Mann gegen 21 Uhr am Marktplatz in Königsbrunn kontrolliert, als er gerade sein Auto einparken wollte. Die Polizeistreife aus Bobingen fand zunächst eine offene Bierflasche im Auto. Der Fahrer gab an, ein Bier getrunken zu haben. Außerdem stellten die Polizisten drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem Mann fest. Der Fahrer war zwar nicht alkoholisiert, jedoch ergab ein erster Drogentest ein positives Ergebnis. Während der Maßnahmen wurde der Mann zunehmend aggressiv und versuchte, der Kontrolle zu entkommen. Sein Widerstand führte dazu, dass ihm Handfesseln angelegt wurden. Der Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht, wo die Blutentnahme durchgeführt wurde. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (AZ)

