Mann fährt am Marktplatz Auto an - und schlägt der Besitzerin ins Gesicht

Aus einem kleinen Unfall ist in Königsbrunn ein handfester Streit entstanden. Dabei wurde, wie die Polizei mitteilt, eine 32-jährige Frau am Montag körperlich angegangen. Vorausgegangen war ein Verkehrsunfall am Marktplatz. Ein 51-jähriger Mann war gegen 11.10 Uhr mit seinem Auto beim Ausparken gegen das Auto der geschädigten Frau gestoßen. Anschließend kam es zum Streit zwischen den beiden. Dabei wurde der Mann zunehmend aggressiv. Schließlich schlug er der Frau laut Polizei mit der Hand ins Gesicht. Jetzt wird wegen Körperverletzung ermittelt. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Polizei Bobingen unter 08234/96060 zu melden. (mjk)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Königsbrunn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis