Schnelle Hilfe für Schülereltern

Die Schule beginnt. Und damit springt bei einigen Eltern das Sorgenkarussell an. Das Geld ist knapp und reicht vielleicht nicht für Unterrichtsmaterialien, Bekleidung oder das Pausenbrot? Helfen kann die Kartei der Not. Das Leserhilfswerk der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatausgaben bietet eine Notfallhilfe in Schulen an.

Wie die Notfallhilfe unterstützt

Dabei handelt es sich um einen Zuschuss von 500 Euro pro Quartal pro Schule, insgesamt 2000 Euro pro Jahr. Die Auszahlung erfolgt schnell und unbürokratisch an die Schule oder an den Schulsozialarbeiter. Sie verwalten die Hilfe und können diese an die Eltern auszahlen. Pro Kind sollten es maximal 50 Euro pro Quartal sein. Eine einfache Dokumentation ist ausreichend. Die Notfallhilfe dient der akuten Unterstützung, wenn zum Beispiel Lehrer oder Sozialarbeiter mitbekommen, dass ein Kind keine geeigneten Schuhe hat, eine Jacke fehlt, keine Brotzeit mitgebracht wird oder nicht alle Unterrichtsmaterialien gekauft werden konnten.

Wie die Hilfe beantragt wird

Der Kontakt mit der Kartei der Not erfolgt über die E-Mail info@karteidernot.de. Anschrift, Bankverbindung und eine kurze Schilderung für den Bedarf der Notfallhilfe an der Schule sind nötig. Achtung: Die Notfallhilfen dienen ausschließlich der Unterstützung von Familien in finanzieller Not. Sie sollen keine andere Förderung ersetzen, können diese aber sinnvoll ergänzen. Wer an der Schule Familien hat, die eine höhere Förderung benötigen, kann gerne einen Einzelhilfeantrag einreichen.

Jede Spende kommt direkt an

Die Kartei der Not wurde 1965 von Ellinor Holland, Verlegerin und Herausgeberin der Augsburger Allgemeinen, gegründet. Sie hilft Menschen in der Region, die unverschuldet in Not geraten sind. Die Stiftung wird getragen von der Mediengruppe Pressedruck in Augsburg. Jede Spende kommt zu 100 Prozent an. Alle Verwaltungskosten trägt komplett die Mediengruppe. (mcz)