AKUV Untermeitingen bietet Vorträge zu seniorenrelevanten Themen an

Untermeitingen

Die Struktur der Tagespflege und die Wirkung von Aromastoffen

Mit ihren seniorenrelevanten Themen treffen die Referentinnen beim Arbeiter-Krankenunterstützungsverein Untermeitingen den Nerv der Zuhörenden.
    • |
    • |
    • |
    Nach dem erfolgreichen Vortrag sind Elli Roth und Nicole Hofter (vorne Mitte) erleichtert. Mitglieder des AKUV-Vorstands freuen sich mit den beiden Referentinnen.
    Nach dem erfolgreichen Vortrag sind Elli Roth und Nicole Hofter (vorne Mitte) erleichtert. Mitglieder des AKUV-Vorstands freuen sich mit den beiden Referentinnen. Foto: Jürgen Schmidt

    Wie ist der Ablauf in einer Tagespflege strukturiert und wie wirken Duftaromen auf Körper und Seele? Über diese seniorenrelevanten Themen hat der Arbeiter-Krankenunterstützungsverein Untermeitingen (AKUV) beim aktuellen Termin seiner Vortragsreihe im Imhofstadl informiert. Als Referentinnen waren Pflegeleiterin Nicole Hofter und Elli Roth aus dem örtlichen Pflegeheim Xaver gekommen.

    Das Miteinander steht im Vordergrund

    Hofter machte deutlich, dass im Haus Xaver eine Umgebung geschaffen werde, in der Gemeinschaft und ein aktives Miteinander im Vordergrund stehen. Dazu gehörten während eines möglichst gleichbleibenden Tagesablaufs gemeinsame Mahlzeiten, kreative Angebote, Bewegungsübungen und vielfältige Gelegenheiten zum Austausch.

    Aktuell stehen ihren Ausführungen zufolge im Haus Xaver 24 Plätze zur Verfügung, die tageweise gebucht werden können. Die Pflegeleiterin betonte: „Entgegen landläufiger Meinungen sind immer wieder Plätze frei.“

    Elli Roth zog die Anwesenden in die Welt der Aroma-Akupressur. Diese Methode verbindet die Anwendung von ätherischen Ölen mit gezielten Druckpunkten am Körper. Roth erläuterte anschaulich, aktuell und praxisnah, welche positiven Effekte diese sanfte Technik entfalten könne. (Jürgen Schmidt)

