Alexandrina Simeon tritt mit den Gregorian Stars im Landkreis Augsburg auf

Das bulgarische A-Cappella-Ensemble „Gregorian Stars“ tritt gemeinsam mit der Sängerin Alexandrina Simeon und dem Pianisten Roland Plomer auf. Besucher und Besucherinnen können sich laut Veranstalter auf eine Klangvielfalt von Gregorianik über Klassik bis hin zu orthodoxen Gesängen freuen. Auch bulgarische Volkslieder und Gospels stehen mit auf dem Programm. Die Auftritte finden am Sonntag, 3. November, in der Bobinger Kirche St. Felizitas, ab 16 Uhr statt, sowie am Freitag, 8. November, in der Königsbrunner St. Johanneskirche ab 19 Uhr. Die Karten kosten jeweils 15 Euro und sind an der Abendkasse erhältlich. (AZ)

Alexandrina Simeon Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bobingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis