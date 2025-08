Alkohol am Steuer: Polizei stoppt den Fahrer eines Kleintransporters

Ein 57-jähriger Mann ist unter Alkoholeinfluss Auto gefahren. Er war am Freitagabend, 1. August, gegen 18.40 Uhr in der Bahnhofstraße in Graben mit einem Kleintransporter unterwegs. Bei einer Verkehrskontrolle bemerkte die Polizei starken Alkoholgeruch. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Daher unterbanden die Beamten die Weiterfahrt und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat gegen den Mann ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. (AZ)

