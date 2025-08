Indie, Rock und Rap – das ist das Line-up beim Singoldsand-Festival

Starke Gitarrenriffs findet man bei den Space- und Psychedelic Rock-Songs von

Lilia May

. Auf dem Theaterviertelfest in Augsburg, beim Aichacher Stadtfest und dann in Schwabmünchen – Lilia May und ihre Band nehmen das Publikum mit ihrer Musik mit zurück in die Rockära der 60er und 70er Jahre.