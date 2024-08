Die Polizei Schwabmünchen sucht nach einem Fahrzeug, das am Montag zwischen 7.30 und 17.15 Uhr einen Gartenzaun in der Bachstraße in Klosterlechfeld beschädigt hat. Der Fahrer kümmerte sich nicht um den Schaden, der auf rund 300 Euro geschätzt wird.

Die Polizeiinspektion bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)