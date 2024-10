Keinen Führerschein hat ein Mann, der am Donnerstag am Steuer eines Autos saß und in der Schwabenstraße in Königsbrunn von der Polizei kontrolliert wurde. Der 42-Jährige musste sein Auto abstellen und seine Fahrzeugschlüssel abgeben. (AZ)

