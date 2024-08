Am Feierrtag nach Schwabegg

Der höchste Schwabegger Feiertag steht kurz bevor. Am kommenden Donnerstag, 15. August, findet zum Patrozinium der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt das Schwabegger Fest statt.

Um 6 Uhr früh werden die Einwohner Schwabeggs durch die Musikkapelle und die Böllersschützen der SG Schwabegg geweckt. Nach dem festlichen Gottesdienst, der um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche zelebriert wird, beginnt um etwa 11.30 Uhr am Sportplatz der Frühschoppen mit dem Musikverein Schwabegg. Zum Mittagstisch gibt es die Spezialitäten, nachmittags Kaffee und Kuchen. Mit am Festplatz ist ein Süßigkeitenstand aufgebaut.

Am Nachmittag steht Fußball auf dem Programm

Höhepunkt des Nachmittages ist um 15 Uhr das erste Heimspiel der in die Kreisliga aufgestiegenen Fußballer des heimischen SV Schwabegg gegen den TSV Diedorf. Da Zelte aufgestellt werden, die sowohl Schutz vor Sonne als auch vor Regen bieten, wird bei jedem Wetter zünftig gefeiert. Ob zu Fuß, mit dem Rad oder motorisiert … das Schwabegger Fest ist auf jeden Fall einen Feiertagsausflug wert. Die veranstaltenden Schwabegger Vereine mit ihren zahlreichen ehrenamtlichen Helfern freuen sich auf Ihren Besuch. (AZ)