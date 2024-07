Autofahrerin übersieht Kleinkraftrad: 33-Jähriger stürzt

Leicht verletzt wurde am Sonntagabend ein 33-jähriger Mann, der in der Augsburger Straße in Schwabmünchen mit seinem Kleinkraftrad unterwegs war. Der 33-Jährige stürzte nach dem Zusammenstoß mit einem Auto.

Am Steuer saß eine 26-jährige Frau, die um 19.40 Uhr mit ihrem Auto in die dortige Tankstelle fahren wollte. Dabei übersah sie das entgegenkommende Kleinkraftrad. Der 33-Jährige stürzte zu Boden und wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf rund 2000 Euro geschätzt. (AZ)