Gemeinsam stark: 65 Kinder begeistern auf der Bühne

Ausverkaufte Vorstellungen beim Kindermusical „Tuishi Pamoja“ – eine Freundschaft in der Savanne der Jugend- und Kinderchöre der Pfarrei

In diesem Jahr brachten Chorregent Stefan Wagner und Sissy Schaumann ein abwechslungsreiches und vor allem mitreißendes Kindermusical auf die Bühne des Pfarrzentrums. Dieses grandiose und seit Jahren gut eingespielte Team hat es erneut geschafft, in den 65 Kindern die Leidenschaft für den Gesang und das dazugehörige Schauspiel zu wecken.

Alle helfen zusammen

Die Kinder begeisterten bei der jüngsten Aufführung die rund 170 Zuschauer mit ihren musikalischen und schauspielerischen Talenten und ihrem Mut, sich vor so vielen Leuten auf der Bühne zu präsentieren. Die Botschaft des Musicals „Gemeinsam sind wir stark“ haben die Kinder verinnerlicht.

Icon Vergrößern Ein großes Helferteam unterstützt mit Licht, Ton, Musik, Bühnenbild und Kostümen. Foto: Alexander Ziegler Icon Schließen Schließen Ein großes Helferteam unterstützt mit Licht, Ton, Musik, Bühnenbild und Kostümen. Foto: Alexander Ziegler

Gemeinsam fieberten sie vor ihren Auftritten, gaben sich gegenseitig Halt und Mut und teilten die Freude und Begeisterung an der Musik. Und wenn vor lauter Aufregung einem der Schauspieler der „Text“ nicht mehr einfiel, halfen ihm die anderen auf die Sprünge. Die Kinder hatten die Botschaft an ihre Eltern weitergegeben, ein Helferteam von rund 30 Müttern und Vätern unterstützte das Kindermusical bei der instrumentalen Begleitung, Licht, Ton sowie den Kostümen und dem Bühnenbild. Nur so konnte das Musical zu so einem einzigarten Erlebnis für die mitwirkenden Kinder und die Besucher werden.

Nach den Sommerferien geht es weiter

Wer im nächsten Jahr auch dabei sein möchte, ist bei den Jugend- und Kinderchören der Pfarrei St. Michael die ab dem 16. September wieder mit den Proben starten, willkommen. Das sind die Termine: Kinderchor am Montag (vier Jahre bis zur ersten Klasse) 15.15 bis 16 Uhr und 16.15 bis 17 Uhr; Kinderchor am Mittwoch ( erste und zweite Klasse) 16 bis 16.45 Uhr; Jugendschola (ab der dritte Klasse) 17 bis 17.45 Uhr. (AZ)