Frau stürzt vom Rad: Das hat böse Folgen

Eine schwere Kopfverletzung zog sich eine Frau am Donnerstagabend in der Daimlerstraße in Untermeitingen zu. Die 55-Jährige war vom Rad gestürzt. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass vermutlich die Alkoholisierung der Frau zum Sturz geführt hatte.

Ein Atemalkoholtest hatte einen Wert von 1,18 Promille ergeben, so dass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr aufgenommen. (AZ)