In der Nacht auf Sonntag randalierte ein junger Mann auf dem Parkplatz vor einer Diskothek in der Daimlerstraße in Untermeitingen und schlug gegen mehrere Autos. Laut Polizei verletzte sich der Mann bei einem Sturz selbst und musste ins Krankenhaus verbracht werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. (AZ)

