Vom Schulmusical zur großen Bühne: Alonja Weigerts Weg zur Profi-Schauspielerin

„Ich weiß noch, wie ich mir in den Proben dachte, oh Gott, wie wird das?“, sagt Alonja Weigert. „Aber mittlerweile zünde ich, renne los und höre, wie es hinter mir explodiert.“ Die Schauspielerin ist in diesem Jahr Teil der Störtebeker Festspiele auf Rügen. Auf einer der größten Freilichtbühnen Europas, elf Wochen lang, vor täglich 8800 Zuschauenden, wird nicht nur mit Schauspiel, sondern auch mit Pferden, aufwendigen Kampfszenen und Pyrotechnik die Geschichte des Piratenkapitäns Störtebeker erzählt. Mit dem Weg von der Bühne des Schwabmünchner Gymnasiums hin zu einer Karriere als Theaterschauspielerin erfüllt sich für die Großaitingerin ein Traum.

