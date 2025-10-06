Es wächst zusammen, was zusammen gehört

Als einzige Gemeinde im südlichen Landkreis hat Klosterlechfeld am Feiertag der Deutschen Einheit eine Gedenkveranstaltung abgehalten. Der Grund für dieses Alleinstellungsmerkmal ist die unmittelbar nach der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten entstandene Partnerschaft mit der sächsischen Gemeinde Großschweidnitz. Und in Klosterlechfeld gibt es auch einen besonderen Ort, der die deutsche Geschichte von 1830 bis heute symbolisch auf den Punkt bringt. Es ist der von Willi Walch gestaltete Obelisk, der seit 2018 seinen Platz beim Rathaus hat. Im Rondell vor diesem Mahnmal versammelten sich die Fahnenabordnungen des Heimatvereins Lechfeld, des Veteranenvereins, der Feuerwehr und der Schützengesellschaft Klosterlechfeld, sowie der Männergesangverein Liederkranz und viele Gemeinderäte mit etwa 30 interessierten Leuten aus dem Dorf. Die Musikkapelle Klosterlechfeld umrahmte die Gedenkfeier mit der Bayernhymne und der deutschen Nationalhymne. Bürgermeister Rudolf Schneider rief in seiner Ansprache die Ereignisse der Jahre 1989 und 1990 in Erinnerung, die schließlich zum Fall der innerdeutschen Grenze und zur Wiedervereinigung zu einer Bundesrepublik Deutschland führten. Um diese staatliche Einheit aber auch von unten mit der Begegnung von Menschen zusammenwachsen zu lassen, wurde die Gemeindepartnerschaft mit Großschweidnitz gegründet.

35 Bäume als Symbol der Zusammengehörigkeit

Erst Mitte September war ein Bus aus der sächsischen Gemeinde mit Bürgermeister Jons Anders und 35 Bäumen aus der Oberlausitz nach Klosterlechfeld gekommen. „Diese Bäume sind ein Symbol dafür, dass zusammenwächst, was zusammengehört“, zitierten beide Bürgermeister bei der Pflanzaktion einen bekannten Satz von Willy Brandt. Schneider ging aber auch darauf ein, dass die deutsche Einheit noch nicht überall angekommen ist und insbesondere den Menschen im Osten Deutschlands noch nicht greifbar geworden ist. Er belegte das mit der Abwanderung von 16 Prozent aus der Bevölkerung der ehemaligen DDR in die alte Bundesrepublik, sowie damit, dass die Jahreslöhne und die Vermögenswerte in den alten Ländern deutlich höher sind. Dagegen sei die Arbeitslosigkeit in den neuen Ländern mit 8,2 Prozent höher als im Westen mit 6,1 Prozent, wobei sich auch in Ostdeutschland ein erfreulicher Abwärtstrend von noch rund 17 Prozent im Jahr 2001 zeige. „Dies führte zur Entwicklung des politischen Spektrums nach rechts, verbunden mit einer schleichenden Zerstörung rechtsstaatlicher Prinzipien und einem Angriff auf unsere Demokratie, verbunden mit der Debatte, wer in unserem Land bleiben darf und wer Unterstützung bekommt oder nicht“, so Schneider. Er richtete eine Grußbotschaft an die Gemeinde Großschweidnitz mit der Aufzeichnung der Gedenkfeier. Eine Direktschaltung war nicht möglich, weil sich deren Bürgermeister Jons Anders im Urlaub befindet und die Gemeindeverwaltung am Feiertag nicht besetzt war.

So hat sich die Partnergemeinde entwickelt

In der Dorfchronik auf der Homepage der Gemeinde Großschweidnitz wird berichtet, dass nach 1993 ein großes Neubaugebiet mit 40 Häusern in der Ortsmitte entstand. Bis 1998 wurde der Bau des Klärwerks mit Verlegung der Abwasserkanäle, sowie die Erneuerung der Strom-, Wasser-, Erdgas- und Straßenlichtleitungen realisiert. Die Leinenindustrie Großschweidnitz wurde 1990 geschlossen und in das Treuhandvermögen überführt. Deren Gebäude wurden 1996 fast vollständig abgerissen. Der Ort wird auch durch das Sächsische Krankenhaus geprägt, welches um 1870 als Heil- und Pflegeanstalt gegründet wurde. Im Jahr 2002 musste die örtliche Schule wegen Schülermangels geschlossen werden, dort ist nun das Rathaus beheimatet. Im jahr 2010 war die Gemeinde vom Hochwasser betroffen, es wurden drei Brücken völlig zerstört und zwei irreparabel beschädigt. Der Schaden betrug knapp zwei Millionen Euro. Daraufhin wurde die Erneuerung des Hochwasserschutzes erforderlich. Bei der Gemeinderatswahl 2024 gingen acht Sitze an die Wählervereinigung der Vereine, je zwei Sitze haben die Wählergemeinschaft und die Interessensgruppe der Freiwilligen Feuerwehr. Großschweidnitz hatte zum Jahresende 2024 rund 1.230 Einwohner. Im Jahr der Wende 1990 waren es noch 1.777. Den höchsten Einwohnerstand hatte der Ort in den 1950er- und 1960er-Jahren mit etwas mehr als 3.000. Landschaftlicher Anziehungspunkt ist der „Höllengrund“, ein sagenumwobenes Felsental mit Bergbach und einem einsamen Waldhaus.